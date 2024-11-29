Кремль пішов на ризик: армія РФ може "закінчитись" за лічені місяці - Дикий

Що сказав Дикий:
- Окупанти зможуть воювати з такою ж силою максимум 12 місяців
- Ворог зазнає рекордних з весни 2022 року втрат
- РФ обрала ризиковану стратегію війни
Протягом останніх тижнів армія країни-агресора Росії активізувала свої зусилля на багатьох ділянках фронту. Не зважаючи на великі втрати, ворог намагається просунутися вперед і має певні успіхи.
Однак з такою інтенсивністю РФ зможе воювати ще відносно недовго. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.
"В них ресурсів на війну такої інтенсивності й сили, як зараз, максимум на рік. За багатьма параметрами навіть менше. Але ви бачите, що вони зараз роблять, ви бачите, які у них зараз втрати", - зазначив він.
Військовий стверджує, що осінь 2024 року побила усі рекорди по втратах РФ з весни 2022 року. Протягом останніх декількох місяців окупанти масовіше гинуть, ніж під час штурмів у Бахмуті чи Авдіївці.
"Виникає питання: чому так? В них, що неміряно людей та інших резервів? Виявляється, навпаки. Ми бачимо, що з таким ресурсом, як гарматне м'ясо, у них краще, ніж з технікою. Але навіть цей ресурс, здається, вичерпується, бо не від хорошого життя вони починають замовляти гарматне м'ясо з Північної Кореї. Єдине логічне пояснення цьому, що розуміючи, що мають ресурс максимум на рік такої війни. І тому вирішили, що немає сенсу берегти резерви, що треба кинути всі сили в останній рішучий бій, спробувати дотиснути нас саме зараз", - пояснив Дикий.
На думку екскомандира батальйону "Айдар", новообрана стратегія РФ є ризикованою, хоча і може спрацювати. Адже якщо Україна вистоїть, то наступного року російській армії буде дуже складно і погано.
Але щоб ворог зламався, українським силам потрібно вже зараз вдаватися до радикальних змін, адже в України ресурсів на ведення війни менше, ніж в РФ.
Втрати армії РФ у боях проти ЗСУ - останні новини
Нагадаємо, керівник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін повідомив, що жовтень 2024 року став найкривавішим місяцем для Росії від початку повномасштабного вторгнення. Цього місяця російські війська мали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російська окупаційна армія втрачає кожні 10 днів війни в Україні таку саму кількість військових, як і за всю війну в Афганістані.
Напередодні Главред писав, що з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія почала зазнавати великих втрат у живій силі, однак на третій рік бойових дій вони б'ють усі рекорди. Зокрема лише з відкритих джерел в РФ встановлено вже понад 78 тисяч імен російських окупантів, які загинули з 24 лютого 2022 року.
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Хто такий Євген Дикий
Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.
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