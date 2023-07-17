"Крим – це частина України": у Пентагоні відреагували на підрив Кримського мосту

Представниця Пентагону зауважила, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" стосовно причетності до вибухів на Кримському мосту.

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У Пентагоні відреагували на підрив Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: Twitter, ОП

У Міноборони США прокоментували підрив Кримського мосту, який стався вранці 17 липня. Там запевнили, що Сполучені Штати не можуть підтвердити причетність України чи будь-якої іншої сторони до останніх вибухів на Кримському мосту.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву на брифінгу зробила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Представниця Пентагону зауважила, що "не може підтвердити заяви з обох сторін" стосовно причетності до вибухів на Кримському мосту, але підкреслила, що "Крим – це частина України".

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"Право говорити про свої операції залишимо за українцями... Можу лише висловити загальне спостереження: Україні вирішувати, як вона веде цю війну, захищаючи свою територію, свій народ, свою свободу", - зауважила Сінгх.

Атака по Кримському мосту

Як повідомляв Главред, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи та впав проліт. "Глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту зупинено рух – сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.

У ЗМІ зазначають, що атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Улюблений міст Путіна нібито атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити.

Президент РФ Володимир Путін цинічно заявив, що його країна начебто не використовує Кримський міст для перевезення військових та їх техніки для війни в Україні. Водночас, диктатор заявив, що міністерство оборони Росії вже готує відповідь і пригрозив українцям.

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