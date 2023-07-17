Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

Кримський міст - один із шляхів логістики окупантів агресора РФ, перерізання їхніх маршрутів військових постачань є логічним кроком, зазначив Артем Дехтяренко.

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Один із символів режиму Путіна в черговий раз не витримав військового навантаження - Дехтяренко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Telegram-канал Baza

Служба безпеки України не розкриває подробиць інциденту на Кримському мосту. Всі деталі будуть після перемоги. Наразі залишається спостерігати, як один із символів режиму директора країни-агресора Росії Володимира Путіна не витримав військового навантаження. Правила війни дозволяють розрізати постачання угруповання ворожих військ. Про це заявив представник СБУ Артем Дехтяренко.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що спецслужба обов'язково розповість всі подробиці інциденту на Кримському мосту, але тільки після перемоги у війні.

"Наразі ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму в черговий раз не витримав військового навантаження", - зазначив Дехтяренко.

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При цьому він нагадав, що в одному зі своїх інтерв'ю керівник СБУ Василь Малюк надавав пояснення, згідно з яким норми міжнародного права і логіка ведення війни дозволяють перерізати шляхи логістики ворога. Кримський міст - один з транспортних коридорів військових постачань російської окупаційної армії.

Подоляк зробив заяву про вибухи на Кримському мосту

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті фактично вказав, що Кримський міст – незаконна споруда, яка довго не простоїть.

"Будь-які незаконні конструкції, які використовуються для доставки російських інструментів масових вбивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування", - підкреслив Подоляк.

Вибух на Кримському мосту 17 липня

На Кримському мосту прогриміли вибухи. Вночі 17 липня на естакаді у захопленому агресором Росією Криму в результаті двох вибухів впав проліт. Рух мостом перекрито. На шляху до нього утворилися величезні пробки.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби", - сказав Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.

За інформацією Росії, загинули дві людини.

Пізніше в соціальних мережах з'явилися кадри наслідків вибухів на Кримському мосту. Затори на під'їзді до естакади – понад 1000 транспортних засобів.

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