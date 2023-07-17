УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

Андрій Ганчук
17 липня 2023, 11:08 оновлено 17 липня, 11:25
381
Кримський міст - один із шляхів логістики окупантів агресора РФ, перерізання їхніх маршрутів військових постачань є логічним кроком, зазначив Артем Дехтяренко.
Дехтяренко, Кримський міст
Один із символів режиму Путіна в черговий раз не витримав військового навантаження - Дехтяренко / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Telegram-канал Baza

Служба безпеки України не розкриває подробиць інциденту на Кримському мосту. Всі деталі будуть після перемоги. Наразі залишається спостерігати, як один із символів режиму директора країни-агресора Росії Володимира Путіна не витримав військового навантаження. Правила війни дозволяють розрізати постачання угруповання ворожих військ. Про це заявив представник СБУ Артем Дехтяренко.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що спецслужба обов'язково розповість всі подробиці інциденту на Кримському мосту, але тільки після перемоги у війні.

"Наразі ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму в черговий раз не витримав військового навантаження", - зазначив Дехтяренко.

відео дня

При цьому він нагадав, що в одному зі своїх інтерв'ю керівник СБУ Василь Малюк надавав пояснення, згідно з яким норми міжнародного права і логіка ведення війни дозволяють перерізати шляхи логістики ворога. Кримський міст - один з транспортних коридорів військових постачань російської окупаційної армії.

Подоляк зробив заяву про вибухи на Кримському мосту

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті фактично вказав, що Кримський міст – незаконна споруда, яка довго не простоїть.

"Будь-які незаконні конструкції, які використовуються для доставки російських інструментів масових вбивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування", - підкреслив Подоляк.

Вибух на Кримському мосту 17 липня

На Кримському мосту прогриміли вибухи. Вночі 17 липня на естакаді у захопленому агресором Росією Криму в результаті двох вибухів впав проліт. Рух мостом перекрито. На шляху до нього утворилися величезні пробки.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби", - сказав Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов.

За інформацією Росії, загинули дві людини.

Пізніше в соціальних мережах з'явилися кадри наслідків вибухів на Кримському мосту. Затори на під'їзді до естакади – понад 1000 транспортних засобів.

Інші новини:

СБУ Кримський міст війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

11:08 Україна
Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

10:37 Україна
"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

09:36 Світ
Всі головні новини

Останні новини

11:28

Кримський міст: а де Storm Shadow?

11:08

Символ режиму Путіна не витримав: у СБУ прокоментували вибух на Кримському мосту

11:07

Від "Бункерного" до "Говоруна": експерт назвав двійників Путіна і їх відмінностіВідео

11:02

Дивовижна оптична ілюзія: лише одиниці знайдуть особливий кавун за 10 секунд

10:57

Абанк дарує до 100 грн всім клієнтам, які відкриють картку "АТБ" новости компании

У Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - ПоповУ Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - Попов
10:37

Сили оборони України за тиждень звільнили від окупантів майже 18 кв. км територій

10:27

Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирушать на навчання F-16: Ігнат розповів деталі

10:14

"Схожий на гідроцикл з вибухівкою": несподівана версія удару по Кримському мосту

10:05

Облітатимуть вас стороною: як легко позбутися ос

Реклама
09:55

"Знову міст пішов поспати": в СБУ відреагували на "бавовну" в окупованому Криму

09:36

"Знову утремося і потерпимо": у Росії істерика через вибухи на Кримському мосту

09:26

Яскравий спалах і потужний гуркіт: з'явилося відео вибуху на Кримському мостуВідео

08:53

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

08:45

Гороскоп на завтра 18 липня 2023: Дівам - знак від Всесвіту, Ракам треба вихідний

08:32

Хто і навіщо влаштував "бавовну" на Кримському мосту: Братчук заявив про провокацію, в ГУР - мовчать

08:13

Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадриВідео

07:24

Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16 - Салліван

06:42

Ми рано почали святкувати перемогуПогляд

06:29

На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: що відомоВідео

06:26

Чи можемо ми програти війну? ТакПогляд

Реклама
05:00

Як сказати українською "насильно мил не будешь": Авраменко дав геніальну відповідьВідео

04:00

Яке сьогодні свято 17 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:10

Даша Астаф'єва розкрила нові подробиці про загадкового коханця

02:40

"Не звільнення територій": Світан назвав перше завдання української армії

02:05

Яку підгодівлю люблять кавуни та дині: люди розкрили секрет неймовірного врожаю

01:48

Продюсер "Голосу країни" розсекретив, коли насправді Дорофєєва вийшла заміж

01:35

Світан пояснив, чи зможуть ЗСУ без західних літаків вийти на кордони 1991-го

00:38

Дмитро Кулеба вперше заговорив про своє нове кохання

00:22

Запаморочлива оптична ілюзія: лише геній знайде олівець за 5 секунд

16 липня, неділя
23:29

Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом

23:19

Українська співачка Луна повідомила про вагітність і показала круглий животик

23:07

Україна може обміняти території на вступ до НАТО - Арестович

22:24

Ридала навзрид і впала на коліна: син військовий раптово повернувся до мами з фронтуВідео

22:00

Інструктори із ФРН здивували наповал українських військових своєю дивною порадою

21:38

У США закінчуються боєприпаси, на їх поповнення підуть роки - Білий дім

20:54

Путіністка Дана Борисова збільшила своїй 15-річній дочці губи

20:50

Найближчі події на фронті розвиватимуться за оптимістичним сценарієм - Світан

20:47

Йогурт із жіночих бактерій: хімік Репіч здивував дуже дивним експериментом

19:51

Чому 19 липня заборонено робити варення жінкам: прикмети і суворі заборони

19:32

Маніяки готуються до серпня, особливо до Дня Незалежності УкраїниПогляд

Реклама
19:31

"На місці багато швидких": окупанти завдали потужного удару по Харкову

18:44

Як правильно запитати українською "Хто крайній у черзі?": Авраменко дав відповідь

18:37

"Не підлягає обговоренню": Україна стане членом НАТО - Білий дім

18:19

Топ-3 предмета, де мешкає найбільше "бактерій" і бруду в вашому домі

17:51

В Україну мчить нестерпна погода: пекло буде скрізь

17:42

Увірвався майже 6-бальний шторм: потужна магнітна буря обрушилася на Україну

17:39

Померла легендарна муза Сержа Генсбура Джейн Біркін

16:58

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

16:54

"Потрібно готуватися зараз": українців чекає зима без світла і тепла - прогноз

16:48

"В надійних руках": 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти