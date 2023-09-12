Армія РФ перекидає на південь підмогу із Криму: у ЗСУ розкрили причину

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти "вже справляються на півдні зусиллями того угрупування, яке там є".
Як зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", що армії РФ перетягує зусилля на південь та зосереджує їх там, де їм "припікає" суходолом, але і через річку Дніпро ЗСУ завдають окупантам потужних втрат.
"Вони намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення", - додала спікер.відео дня
Гуменюк повідомила, що за минулу добу в результаті бойових завдань українськими військовими "було знищено 52 окупанти, 3 танки, РСЗВ, 3 крупнокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ".
"Ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога - мінус 11 одиниць", - додала вона.
Нагадаємо, що Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками провели силами підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
У США зробили заяву щодо результатів війни РФ проти України. Голова Держдепартаменту США зауважив, що не бачить жодних ознак того, що Путін хоче брати участь у "значущій дипломатії".
Більше військових новин:
- Росіяни штурмують позиції ЗСУ на трьох напрямках: армія України стримує наступ
- "Кордони 1991 року": експерт назвав умови закінчення війни та чого чекати у 2024 році
- Росія готує штурм на Куп'янському напрямку: задіюють нових солдатів