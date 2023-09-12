Армія РФ перекидає на південь підмогу із Криму: у ЗСУ розкрили причину

Гуменюк повідомила, що через річку Дніпро ЗСУ завдають окупантам потужних втрат.

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Росіяни перекидають додаткові сили із Криму / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Twitter

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські окупанти "вже справляються на півдні зусиллями того угрупування, яке там є".

Як зазначила Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини", що армії РФ перетягує зусилля на південь та зосереджує їх там, де їм "припікає" суходолом, але і через річку Дніпро ЗСУ завдають окупантам потужних втрат.

"Вони намагаються зараз вже активізовувати свої ресурси з Кримського напрямку і потроху підтягують туди поповнення", - додала спікер. відео дня

Гуменюк повідомила, що за минулу добу в результаті бойових завдань українськими військовими "було знищено 52 окупанти, 3 танки, РСЗВ, 3 крупнокаліберні гармати, човен традиційно вже, САУ".

"Ми продовжуємо нищити автомобільну техніку ворога - мінус 11 одиниць", - додала вона.

Нагадаємо, що Україна взяла під контроль "вишки Бойка" в Чорному морі. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками провели силами підрозділів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У США зробили заяву щодо результатів війни РФ проти України. Голова Держдепартаменту США зауважив, що не бачить жодних ознак того, що Путін хоче брати участь у "значущій дипломатії".

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