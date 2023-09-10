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"Путін уже програв": у США зробили заяву щодо результатів війни РФ проти України

Аліна Дембіцька
10 вересня 2023, 21:22 оновлено 10 вересня, 21:22
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Голова Держдепартаменту США зауважив, що не бачить жодних ознак того, що Путін хоче брати участь у "значущій дипломатії".
Энтони Блинкен, Владимир Путин
У США зробили заяву щодо результатів війни РФ проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Російський диктатор Володимр Путін уже програв вторгнення в Україну. Наша країна має усі шанси на перемогу у цій війні. Про це заявив голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, передає The Hill.

"Причина, через яку я залишаюся дуже впевненим в кінцевому успіху України, полягає в тому, що вони борються за свою країну, за своє майбутнє, за свою свободу, а росіяни – ні. Путін уже програв у тому, чого він намагався досягти. Він намагався стерти Україну з карти та знищити її незалежність, приєднати до Росії. Це вже провал", - сказав Блінкен.

Голова Держдепартаменту США також зауважив, що не бачить жодних ознак того, що Путін хоче брати участь у "значущій дипломатії".

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"Для танго потрібні двоє, і поки що ми не бачимо жодних ознак того, що Володимир Путін зацікавлений у змістовній дипломатії. Якщо він це зробить, я думаю, що українці першими вступлять у справу, а ми будемо відразу за ними. Усі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вона стоїть на справедливих і довготривалих умовах, які відображають суверенітет і територіальну цілісність України", - підкреслив Блінкен.

Коли закінчиться війна в Україні?

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою, адже росіяни фізично не можуть вести довготривалі дії.

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив журналіст Олександр Сотник, війна в Україні може закінчитися раптово.

"На превеликий жаль, я дуже промахнувся, коли говорив, що до кінця 2023 року все це закінчиться, але ще є час, щоб це сталося. Тому що диктатор раптово смертний, і, коли його не стане, все закінчиться раптово, і за стіл переговорів все-таки сядуть", - сказав Сотник.

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війна в Україні війна Росії та України
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