Армія РФ намагається атакувати острови на Дніпрі: Братчук розкрив ситуацію

Коли окупанти набирають штурмову групу та мають плавзасоби - тоді вони намагаються наступати.

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ЗСУ обороняють острови на Дніпрі / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук повідомив, що на Придніпровському напрямку ворог періодично проводить штурми.

"Противник час від часу проводить штурми від російських десантників, в тому числі й мотострілецьких підрозділів. Здачі наших позицій ми не бачимо, за що дякуємо нашим морпіхам щоденно, щохвилини. Є певні атакувальні дії, які ворог намагається проводити по островах на Дніпрі. Черговий такий чи то штурм, чи то намагання просто побачити Дніпровський острів і померти, здійснили, наприклад, морпіхи 61-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Вийшло так, як я сказав - вони побачили і померли", - розповів Братчук в ефірі телеканалу "Еспресо".

Росіяни намагаються штурмувати, однак українські сили активно протистоять.

відео дня

"Ці штурми є. Зараз важко сказати щось про це, немає такого графіка - через день або вночі. Власне, коли набирають штурмову групу, коли в них є плавзасоби, - тоді й намагаються це робити. Однак, дуже активно працюють наші дрони, треба теж віддати належне, що "мале повітря" все ж таки сьогодні за Україною", - заявив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що бійці ЗСУ під Вовчанськом розбили групу елітних десантників РФ. Бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Тепер окупантів або доукомплектовуватимуть.

ЗСУ відкинули ворога і закріпилися на нових позиціях. Унаслідок боїв російські окупаційні війська зазнали важких втрат, зокрема - ворожа техніка знищувалася десятками, особовий склад - сотнями. Сили оборони відкинули ворога від Тернів і Ямпільовки та закріпилися на визволених позиціях.

ЗСУ успішно підірвали цілу колону РФ на "дорозі смерті" під Вугледаром. Бійці 72 бригади "Чорних запорожців" виявили і підірвали цілу колону окупантів, яка висунулась на штурм позицій захисників. На відео помітно, що командування РФ відправило своїх солдатів у бій не тільки на важкій техніці, а й на мотоциклах.

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