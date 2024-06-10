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"Здача" Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках

Юлія Закрепа
10 червня 2024, 09:37
892
Ситуація є складною й у Роботиному, і у Кринках, але рішення про відведення на ту чи іншу позицію підрозділів ЗСУ приймає командування.
'Здача' Кринок на Херсонщині: Братчук розкрив ситуацію на найважчих напрямках
У Кринках погіршується ситуація / колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstate

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь повідомив, що Роботине та Кринки - населені пункти, які на сьогодні існують тільки на мапі, однак українські військові продовжують там воювати та чинити опір, а у ворога нема рухів вперед.

"Коли хтось без статусу чи зі статусом говорить, що Україна здала ту чи іншу територію, то давайте подумаємо про тих наших побратимів, які перебувають там, навіть якщо це кілька будинків чи одна позиція, але вони воюють та чинять опір ворогу. Якщо сьогодні говорити по Роботиному та Кринках, зрозуміло, що ці населені пункти існують, на жаль, тільки на мапі. Роботине - зараз сіра зона, ворог закріпився у південній частині на околицях Роботиного, де колись була середня школа. Рухів вперед нема", - розповів Сергій Братчук в етері "Еспресо".

За його словами, артилерія працює як з нашого боку, так і з ворожого, але говорити, що Роботине здали, то це як мінімум є некоректним.

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"А щодо "здачі" населеного пункту Кринки, що наших там немає, а хто ж тоді б’є ворога на лівому березі, хто знищує ворожі штурмові групи, техніку, кого знищують наші дрони та артилерія, які працюють надзвичайно ефективно по лівобережжю? Давайте запитаємо у противника, скільки гармат він втратив за ці дні. Кожного дня він втрачає ствольну артилерію та свою живу силу. Ситуація є складною й у Роботиному, і у Кринках, але рішення про відведення на ту чи іншу позицію наших підрозділів приймає командування", - підкреслив речник Української добровольчої армії Південь.

Братчук зауважив, що з осені минулого року на лівобережжі наші морпіхи своїми життями та здоров'ям стримують багаточисельне вороже угруповання "Днєпр", яке є найбільшим серед окупаційних російських військ. Тому робити певні заяви, м'яко кажучи, некоректно, перш за все по відношенню до тих хлопців, які у ці хвилини введуть бої.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Нагадаємо, що молодший сержант ЗСУ повідомив, що армія України вийшла з Кринок на Херсонщині. Станіслав Бунятов зазначив, що наші захисники хоч і вийшли з Кринок, але просунулись в іншому місці і закріпились на більш укріплених позиціях на лівому березі Херсонщини.

ЗСУ розширили плацдарм під Кринками. Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів, що на сьогодні Кринки являють собою колишній населений пункт на 12 км з двома вулицями, на яких не залишилося жодного житлового будинку.

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