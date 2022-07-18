Армія РФ може обстріляти Україну ракетами найближчим часом: носії високоточної зброї напоготові

Російські військові сильно деморалізовані через постійне перенесення термінів їх ротації.
Російські окупанти тримають на готовності два носії високоточної зброї. Таким чином найближчим часом Україну можуть обстріляти ракетами. Про це заявили в Генштабі.
Також наголошується, що російські військові сильно деморалізовані через постійне перенесення термінів їх ротації.
"Загарбники бояться активного опору місцевого населення, наростаючого, зокрема, в Херсонській і Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України", — йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, у Росії "анонсували" удари по мирних українцях у чотирьох містах - Соледарі, Харкові, Одесі та Слов'янську. Окупанти намагаються переконати, що на території цивільних об'єктів нібито розташовані склади з боєприпасами та опорні пункти ЗСУ.
Також окупанти говорили про хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.
У Міноборони РФ повідомляли про підготовку до обстрілам лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.
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