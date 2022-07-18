Армія РФ може обстріляти Україну ракетами найближчим часом: носії високоточної зброї напоготові

Окупанти можуть обстріляти Україну ракетами / Колаж antikor.com.ua, УНІАН

Російські окупанти тримають на готовності два носії високоточної зброї. Таким чином найближчим часом Україну можуть обстріляти ракетами. Про це заявили в Генштабі.

Також наголошується, що російські військові сильно деморалізовані через постійне перенесення термінів їх ротації.

"Загарбники бояться активного опору місцевого населення, наростаючого, зокрема, в Херсонській і Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, у Росії "анонсували" удари по мирних українцях у чотирьох містах - Соледарі, Харкові, Одесі та Слов'янську. Окупанти намагаються переконати, що на території цивільних об'єктів нібито розташовані склади з боєприпасами та опорні пункти ЗСУ.

Також окупанти говорили про хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

У Міноборони РФ повідомляли про підготовку до обстрілам лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.

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