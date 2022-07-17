У РФ "анонсували" удари по навчальних закладах: під серйозною загрозою чотири міста

Російські військові анонсували майбутні теракти на території України / Reuters, УНИАН

У Росії "анонсували" удари по мирних українцях. Під загрозою перебувають чотири міста. Про це йшлося у зверненні Міноборони РФ, повідомляє 24 канал.

Окупанти намагаються переконати, що на території цивільних об'єктів нібито розташовані склади з боєприпасами та опорні пункти ЗСУ.

Під загрозою може опинитися Соледар у Донецькій області. Там окупантам примарився опорний пункт ЗСУ, який нібито розташований у місцевій школі №14 на вул. Червонофлотська. Їм також здається, що у підвалі школи українські захисники облаштували склад боєприпасів. Окупанти намагаються просунути версію про те, що на території навчального закладу перебуває тяжке озброєння.

У Харкові окупанти погрожують обстріляти вулицю Пушкінська, бо там начебто на нижніх та верхніх поверхах житлових будинків обладнані позиції великокаліберних кулеметів та ПЗРК. Також там "помітили" склади боєприпасів. Окупанти розповсюджують фейки про те, що жителям міста забороняють виїжджати із Харкова.

Російські військові також можуть обстріляти школу №100 в Одесі. Російським окупантам здається, що на вул. Варненській розміщена українська бронетехніка, тяжка артилерія та ракетні системи залпового вогню. До того ж, в РФ намагаються розповсюдити брехливу інформацію про те, що ЗСУ замінували територію школи та встановили блокпости по периметру.

У Слов'янську під загрозою може опинитися притулок для дітей "Паруса Надії" на вул. Серафимовича. Окупанти переконують, що "бойовики націоналістичних формувань обладнали казарму та опорний пункт".

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Нагадаємо, раніше окупанти "анонсували" хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

Також в Міноборони РФ говорили про підготовку до обстрілів лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.

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