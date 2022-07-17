УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У РФ "анонсували" удари по навчальних закладах: під серйозною загрозою чотири міста

17 липня 2022, 10:32

Окупанти вигадують фейки, щоб виправдати свої майбутні теракти на українських землях.

Российская военная техника, российские военные, взрыв
Російські військові анонсували майбутні теракти на території України / Reuters, УНИАН

У Росії "анонсували" удари по мирних українцях. Під загрозою перебувають чотири міста. Про це йшлося у зверненні Міноборони РФ, повідомляє 24 канал.

Окупанти намагаються переконати, що на території цивільних об'єктів нібито розташовані склади з боєприпасами та опорні пункти ЗСУ.

Під загрозою може опинитися Соледар у Донецькій області. Там окупантам примарився опорний пункт ЗСУ, який нібито розташований у місцевій школі №14 на вул. Червонофлотська. Їм також здається, що у підвалі школи українські захисники облаштували склад боєприпасів. Окупанти намагаються просунути версію про те, що на території навчального закладу перебуває тяжке озброєння.

У Харкові окупанти погрожують обстріляти вулицю Пушкінська, бо там начебто на нижніх та верхніх поверхах житлових будинків обладнані позиції великокаліберних кулеметів та ПЗРК. Також там "помітили" склади боєприпасів. Окупанти розповсюджують фейки про те, що жителям міста забороняють виїжджати із Харкова.

Російські військові також можуть обстріляти школу №100 в Одесі. Російським окупантам здається, що на вул. Варненській розміщена українська бронетехніка, тяжка артилерія та ракетні системи залпового вогню. До того ж, в РФ намагаються розповсюдити брехливу інформацію про те, що ЗСУ замінували територію школи та встановили блокпости по периметру.

У Слов'янську під загрозою може опинитися притулок для дітей "Паруса Надії" на вул. Серафимовича. Окупанти переконують, що "бойовики націоналістичних формувань обладнали казарму та опорний пункт".

читайте такожРФ "анонсувала" застосування хімічної зброї: які міста під серйозною загрозою

Нагадаємо, раніше окупанти "анонсували" хіматаку по Одеській області. У РФ заявили, що Україна нібито готує провокації для того, щоб потім у всьому звинуватити російських військових.

Також в Міноборони РФ говорили про підготовку до обстрілів лікарень. Вони стверджували, що на території установ знаходяться українські військові, які готують провокації.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:59

Готуються до контрнаступу ЗСУ: окупанти зміцнюють свою оборону на півдні - розвідка

10:58

У Греції розбився вантажний літак Ан-12 з небезпечним вантажем: загинули 8 українцівВідео

10:32

У РФ "анонсували" удари по навчальних закладах: під серйозною загрозою чотири містаВідео

10:19

ЗСУ дали доброго прочухана армії Путіна, у РФ немає сил напасти на Польщу чи Литву - польський генерал

09:40

Поверне до життя квітку, що гине: як приготувати супер настоянку для всіх кімнатних рослин

Реклама
09:22

Україну накривають грозові дощі: в яких регіонах очікувати негодиВідео

08:57

Путін наказав захопити всю Харківську область - Інститут вивчення війниВідео

08:47

День металурга 2022: потужні привітання для рідних і колег, картинки та листівки

08:46

Гороскоп на сьогодні 17 липня 2022: Дівам - гроші, Стрільцям - пророчі сни, Козерогам - випробуванняВідео

08:40

ЗСУ "підсмажили" окупантів: були знищені склад, база та казармиВідео

08:30

Очищення жовчного міхура вдома народними засобами: ТОП-5 перевірених способівВідео

08:25

ISW: У РФ командування війною опинилося під загрозою - не можуть вирішити, хто з генералів головнішийВідео

08:16

Ніколи не кажи "ніколи", або Чому Україна поки не стріляє по РосіїПогляд

07:35

"Мстяться за зруйнований штаб": окупанти завдали по Миколаєву ракетного ударуВідео

07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

06:24

Росія мститься Україні: чому ракетні удари можуть збільшитисяПогляд

06:10

Найсмачніша та неймовірно хрустка квашена капуста: простий рецептВідео

06:00

ЗСУ не переламали хід війни: РФ тисне на Донбасі, а Захід зволікає зі зброєю – генерал РоманенкоВідео

04:30

Дика спека +38º: українці дізналися терміни атаки африканського пеклаВідео

04:04

Найкрасивішій жінці світу зраджує чоловік - Емілі Ратаковскі розлучається

Реклама
03:36

"Совок" головного мозку: м'ясиста Наташа Корольова начепила піонерську символіку з власним обличчямВідео

03:05

Здоровий глузд проти прикмет і забобонів: як правильно дарувати годинник

02:48

Це хлопчик: Наталя Могилевська порадувала фанатів поповненням у родині

02:45

"Фінал війни буде однозначним": дипломат пояснив, коли Україна розчавить армію РФВідео

02:10

Україну чекає погодна аномалія: синоптик дав прогноз на серпеньВідео

00:51

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Брітні Спірс вперше за довгий час переспівала свій найкращий хіт - як звучить співачка без фонограмиВідео

16 липня, субота
23:50

У Зеленського відповіли на погрози Італії через постачання військової допомоги УкраїніВідео

23:18

В Україні рекордно злетіла вартість цукру: що буде з ціною даліВідео

23:04

Окупанти зазнають значних втрат: у росіян не виходить повністю захопити Луганську областьВідео

23:02

Удари HIMARS і "штурм": в ОП розкрили сценарій звільнення півдня УкраїниВідео

22:35

Зрадник "зливав" дані РФ: затримано ексначальника кримського главку СБУВідео

22:35

Надя Дорофєєва в білосніжному вбранні оголила плечі на багатотисячну аудиторію

22:13

Зеленський різко попередив українців про фейки з Росії і "масові ракетні удари"Відео

22:02

Бійці ЗСУ ліквідували командира штурмової роти "елітних" військ РФВідео

21:33

Ворог отримав по зубах під Бахмутом: ЗСУ "перемололи" диверсантів РФВідео

21:30

Окупанти атакували "Іскандерами" Покровськ і повністю знищили село: багато загиблихВідео

21:14

Потап показав, як виглядає після паралічу обличчяВідео

20:55

"Загроза є": у розвідці не виключили нову атаку РФ з БілорусіВідео

20:34

Зачистка передмістя Херсона: стало відомо про нове просування ЗСУВідео

Реклама
20:28

Суд у Гаазі в жовтні перейде до розгляду справи про геноцид українців - МЗСВідео

20:10

Прикмети на 18 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб захистити сім'ю від бід і залучити грошіВідео

20:06

"Ти - саме літо!": 54-річна Кайлі Міноуг в божевільній міні-сукні засвітила стрункі ніжки

19:59

Нові ракети для HIMARS знищать логістику РФ: у Раді розкрили деталі постачання зі СШАВідео

19:52

П'єте одине сміття кожен день: який чай найшкідливіший і несе неймовірну небезпекуВідео

19:31

РФ завдала ракетного удару по Україні з Каспію: що відомо про "прильоти" і руйнуванняВідео

19:30

Відставка прем'єр-міністрів у ЄС: чи будуть наслідки для УкраїниПогляд

19:19

У Німеччині скасували концерт і "видворили" путінську співачкуВідео

18:58

Штурм РФ нарвався на потужну відповідь: на Донбасі ЗСУ змусили окупантів відступитиВідео

18:44

"Вона в Чернівцях": російський актор Юшкевич попрощався з матір'ю і підтримав "спецоперацію"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти