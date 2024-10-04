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РФ готується до нового наступу на Харків, ворог підтягнув нові підрозділи - командир

Ангеліна Підвисоцька
4 жовтня 2024, 16:49
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Російські окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль.
Волчанск, ВСУ
РФ готується до наступу на Харків / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Російські окупанти не припиняють спроб просуватися у Харківській області. Українські захисники готуються до загострення на цьому напрямку фронту вже найближчим часом. Про це в ефірі телемарафону заявив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-Ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Ескалація очікується у районі села Липці на Харківщині. Саме туди росіяни вже завезли підрозділи з "кадирівцями", які змушуватимуть росіян виконувати бойові завдання.

Кремль хоче, щоб війська окупантів наблизились до Харкова і взяли під вогневий контроль окремі райони обласного центру. Ще однієї ціллю РФ є Вовчанськ. Ворог хоче повністю окупувати місто, щоб утворити плацдарм для просування військ на Куп'янському напрямку.

відео дня

"Місто Вовчанськ майже стерто вщент, але Сили оборони утримують позиції, і більша частина міста під нашим контролем. У противника немає успіху в просуванні ... В цьому випадку вони зможуть напрацьовувати можливості щодо форсування річки Оскіл, і, як наслідок, - окупації й правобережного Куп’янська, який є однією з панівних висот", - сказав Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо про бої у Вовчанську

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ контратакували і вибили росіян із заводу у Вовчанську. Водночас російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, однак на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабився.

РФ готується до нового наступу на Харків, ворог підтягнув нові підрозділи - командир
Що відомо про місто Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, як ЗСУ відбили агрегатний завод у Вовчанську. Сили оборони України використали ситуацію з перекиданням російських резервів для захисту Курської області РФ і змогли повернути під свій контроль Вовчанський агрегатний завод у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР звільнили Вовчанський агрегатний завод. Українські захисники зачистили всі 30 будівель і взяли полонених.

Вовчанський агрегатний завод - що про нього відомо

Вовчанський агрегатний завод - промислове підприємство в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.

Завод був містоутворюючим підприємством міста.

Станом на початок 2013 року завод був одним з найбільших діючих машинобудівних підприємств Харківської області.

У 2013 році завод освоїв виробництво головних циліндрів вимикання зчеплення для вантажних автомашин МАЗ і КамАЗ і в січні 2014 року розпочав їхні поставки ВАТ "КамАЗ" (Казань) і РУП "МТЗ".

4 грудня 2013 року завод отримав право на експорт продукції військового призначення.

У березні 2014 року Вовчанський агрегатний завод і ДП "Антонов" завершили спільну розробку електромагнітного гальма ЕМТ-1 для літака Ан-178.

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