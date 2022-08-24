Армія і народ України налаштовані повернути Крим, Донбас та інші захоплені РФ території – експерт

Українці не готові поступатися ані щодо Криму з Донбасом, ані щодо інших територій - політолог / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

В Україні склалася єдина позиція армії і народу, згідно з якою питання війни з Росією треба вирішувати тут і зараз. Українці не готові йти на поступки з Криму та Донбасу, і налаштовані на звільнення всіх захоплених російськими окупантами територій. Про це заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що український народ в більшості своїй налаштований вже зараз вирішити питання війни з РФ. Йдеться про звільнення від російської окупації всіх територій, у тому числі Кримського півострова та Донецької і Луганської областей.

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"Український народ і українська армія згодні в тому, що це питання потрібно вирішувати тут і зараз. Готовності йти на будь-які поступки або щодо Криму, або щодо ОРДЛО я не бачу. Це означає, що йдеться про деокупацію всієї території, включаючи Крим", - вважає експерт.

Також він додав, що українці розуміють – це війна на виживання, її не можна залишати майбутнім поколінням. Росія зупинятися не збирається. Тому в суспільстві склалася консолідована позиція, що передбачає закінчення війни звільненням всіх захоплених окупантами територій.

"Настрої українського народу такі: цю війну не можна залишати дітям, оскільки це війна на виживання, і Росія не зупиниться. Відповідно, допоки в українському суспільстві зберігається такий консенсус, під завершенням війни мається на увазі деокупація всієї української території", - підкреслив Тарас Загородній.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше сказав про те, що Україна не збирається йти на будь-які територіальні поступки Росії. Держава не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому Київ має намір відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що незабаром на війні може статися серйозне загострення. Росіяни поки що не готові піти з української землі, однак ЗСУ планують звільнити всі свої території. Ескалація може статися до Дня Незалежності.

Президент Володимир Зеленський не виключив перемовин України та Росії. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва – виведення своїх окупаційних військ з усіх українських територій.

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