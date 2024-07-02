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27 тисяч до лав ЗСУ: у Мін'юсті озвучили, скільки ув'язнених можуть мобілізувати

Анна Косик
2 липня 2024, 15:51
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Наразі більше 3 тисяч ув'язнених умовно-достроково звільнили в обмін на мобілізацію. Та Україна готова взяти у лави ЗСУ в рази більше в'язнів.
заключенные, ВСУ
Більше ув'язнених можуть вступити до лав ЗСУ по новій державній програмі / Колаж: Главред, фото: flickr

Українська влада дала можливість ув'язненим громадянам стати на захист держави. Понад 3 тисячі засуджених вже мобілізували. Проте ще 27 тисяч потенційно можуть також приєднатися до ЗСУ в обмін на умовно-дострокове звільнення.

Як пише Associated Press, заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла, що інтерес до програми умовно-дострокового звільнення для служби у війську перевищив очікування, і Мін’юст може забезпечити до 5000 новобранців.

"Багато мотивів походить від бажання повернутися додому героєм, а не повернутися додому з в’язниці", - сказала вона.

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Але засуджених одразу не допускають до мобілізації: вони повинні пройти співбесіду, медичний огляд та перегляд судимості. Також до служби не можуть допустити тих, хто опинився у в'язниці через зґвалтування, вбивство двох й більше осіб чи злочини проти національної безпеки України.

У виданні також зазначають, що Україна показує чітку різницю між державною програмою та вербуванням засуджених у країні-агресорі Росії. В останній, як правило, засуджених відправляють на смертоносні бої. В той же час українська програма передбачає інтеграцію в'язнів у регулярні українські фронтові підрозділи.

"Після перевірки умовно-достроково звільнених ув'язнених відправляють на базову підготовку до таборів, де вони навчаються поводженню зі зброєю та іншим основам бою. Навчання завершується пізніше, коли вони приєднуються до окремих підрозділів", - йдеться у статті.

Хто така Олена Висоцька?

Олена Висоцька - заступник Міністра юстиції України у напрямку реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. У 2019 році займала посаду керівника Патронатної служби Міністра юстиції України, а згодом керівника Секретаріату державного секретаря Міністерства юстиції України, пише Державна кримінально-виконавча служба України.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, після 16 липня повістки в Україні зможуть надсилати звичайною поштою - одразу після того, як спливе встановлений новим законом про мобілізацію термін у 60 днів на уточнення військово-облікових даних.

Раніше стало відомо, що військовозобов'язані українці можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК і СП, ЦНАПах і - особливо - у застосунку "Резерв+", тому подовжувати строки поновлення даних ще 90 днів після 16 липня вважається недоцільним.

Напередодні у Верховній Раді України повідомили про зміни у законі про мобілізацію і від 1 липня три категорії студентів можуть призвати на військову службу.

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мобілізація ЗСУ в'язниці
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