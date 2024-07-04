Нардеп озвучив кількість заброньованих військовозобов'язаних в Україні

На сьогоднішній день від усієї кількості військовозобов'язаних в Україні бронь від мобілізації має 565 тисяч чоловік.

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В Україні забронювали більше 560 тисяч чоловік/ колаж: Главред фото: ЗМІСТ, pixabay

В Україні чоловіків віком від 25 до 60 років нараховується більше 11 мільйонів. Потенційно вони можуть бути мобілізовані, проте 565 тисяч із них вже отримали бронь від мобілізації. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив народний депутат Дмитро Наталуха.

За словами нардепа, тепер потрібно визначити, хто з цього числа чоловіків дійсно придатний до військової служби.

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"Тому що системне оновлення даних відбувається от у нас на очах буквально. Фінальну цифру не знає ніхто станом на зараз. Звісно, що військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь є ця цифра, її можна піти подивитися", – сказав Наталуха.

Також він підкреслив, що потенційно із цих 11 мільйонів людей приблизно 1,5 мільйона можуть мати інвалідність та не підпадати під мобілізацію. Але, за його словами, таку статистику ніхто наразі не веде і розрахунки лише приблизні.

Наталуха сказав, що приблизно з 10 мільйонів якась частина чоловіків вже служить на фронті, чи у інших воєнізованих структурах, а ще певна кількість людей уже за кордоном та не збираються поки що повертатися.

Що таке бронь від мобілізації за рівнем зарплати? У Раді виступили з ініціативою про бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

Інфографіка закону про мобілізацію / фото: Главред

За його даними, зараз заброньовано 565 тисяч чоловіків, але "ця цифра надзвичайно динамічна і цей показник він може і збільшуватися, хтось може втрачати бронювання, але зараз вона навколо от 5-6% від загального пулу".

Мобілізація в Україні та бронювання

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Деякі категорії українців мають право на виключення з військового обліку - юристи пояснили, які саме категорії мають таке право.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

Військовозобов'язані, які отримали повістку, можуть звернутися не лише до ТЦК, а й до рекрутингового центру, де триває набір на службу до Сил оборони України.

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