Арестович розповів, чи скоро знімуть обмеження на виїзд чоловіків з України

Арестович розповів, чи скоро знімуть обмежень на виїзд чоловіків з України / Колаж фото УНІАН

Влада країни поки не планує дозволяти виїзд деяких категорій українців (перш за все, моряків або працівників сфери IT) за кордон на заробітки. Про це заявив радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

"Хоча у нас вона (мобілізація в ЗСУ – Главред) і так не припинялася. Де брати людей, якщо всі роз'їдуться? Моряк поїде заробляти гроші, айтішник тощо, але повертатися їм буде куди? А коли постане питання про існування України, де їх шукати? Ми сподіваємося, що обійдемося без цього, тому що таке може статися тільки при успішному здійсненні величезної мобілізації в Росії. Але там поки і 300 тисяч переварити не можуть", ‒ сказав Арестович.

Чиновник каже, що в будь ‒ який момент в ЗСУ може виникнути потреба в додатковій мобілізації - все залежить від того, скільки зможуть мобілізувати і озброїти російські окупанти.

"Тому всі дружно сидимо і нікуди не їдемо [...] у нас ця схема (легального виїзду чоловіків за кордон – Главред)) не відпрацьована. Тому незважаючи на непопулярність цього рішення, всі дружно сидимо і нікуди не їдемо. Міністри, радники. Все", - підсумував він.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

15 серпня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію до 21 листопада.

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