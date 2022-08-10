Воєнний стан і мобілізацію продовжать в Україні - нардеп

Призов , мобілізація / колаж УНІАН

Верховна Рада знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні на найближчому пленарному засіданні.

Також буде продовжено термін загальної мобілізації, повідомив у Telegram народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зазначив, що відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради найближчими днями.

"Поки термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим. Також слід очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану", - написав нардеп.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Владимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

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