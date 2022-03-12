Арестович передбачив загасання бойових дій через 1-1,5 місяці

Арестович / скріншот

Позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що російського агресора надовго не вистачить.

За його словами, переломний момент у війні на користь ЗСУ вже стався.

Як заявив Арестович в ефірі Прямого каналу,"російські агресори можуть зважитися на ще одну спробу активного наступу, але це їм особливо не допоможе".

"Московити практично приречені. А перемога українців - вже не за горами", - додав він.

При цьому Олексій Арестович пророкує,що бойові дії вщухнуть через 1-1,5 місяці.

Варто відзначити, що Арестович в 2003 році передбачив анексію Криму, в 2008 - Донбас, а в 2020 - повномасштабну війну з Росією.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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