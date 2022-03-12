Україна знищила третину бойових угруповань РФ, противник йде в оборону - Арестович

Противник видихся і переходить в оборону - Арестович / Скріншот Офіс президента

Росія вже використала понад 90% батальйонно-тактичних угруповань своїх збройних сил на території України. Третину військових підрозділів противника було знищено. Російські війська намагаються прорватися тільки на Донбасі, однак і там Київ контролює ситуацію. На більшості напрямків ворожі війська використовували весь свій атакуючий потенціал і відтепер переходять в оборону. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Під час свого брифінгу у суботу, 12 березня, він розповів про те, що оборонним силам України вдалося знищити третину наступаючих військ РФ.

"Ми перемололи третину військ противника", - сказав Арестович.

За його словами, росіяни з 24 лютого, коли почалася операція з військового нападу на українську державу, використали понад 90% наступальних груп.

"Більше 90% тактичних груп ЗС РФ використали на території України, починаючи з 24 лютого", - зазначив чиновник.

Він акцентував увагу на тому, що атакуючий потенціал російських бойових угруповань знизився і на більшості напрямків вони перейшли в оборону. Ворожі війська намагаються просунутися тільки в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі, проте обстановка залишається контрольованою.

"Лише в зоні ООС російські окупанти продовжують намагатися просунуться, але військово-політичне керівництво в курсі і контролює ситуацію...на більшості напрямків противник виснажив свої атакуючі угруповання і переходить в оборону", - підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про те, що у військово-політичному керівництві Росії присутні серйозні проблеми. Генералітет РФ не підтримує війну з Києвом, а за продовження бойових дій виступають тільки президент Путін і глава Міноборони Шойгу.