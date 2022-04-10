Вбивства цивільних зняла камера, замість будинків – руїни: як виглядає Макарів після вторгнення РФ

Макаров и Макаровщина после оккупации/ Telegram Вадим Токарь

У селищі міського типу Макарів на Київщині щодня знаходять докази нових звірств окупантів. У самому населеному пункті були окуповані лише два мікрорайони, проте загарбники бомбардували з літаків та обстрілювали з артилерії та "Градів" усе селище.

У Макарові уже знайшли 133 тіла убитих мирних мешканців, пошуки продовжуються. До російського вторгнення у селищі проживали до 15 тисяч жителів, під час активних бойових дій там лишалися менше тисячі людей. Про це розповів селищний голова Вадим Токар у коментарі ТСН.

"Це тільки ті люди, яких ми знайшли на поверхні. А ще скільки людей були поховані сусідами, родичами в саду, в городі, у дворах – їхньої точної кількості ми ще не знаємо", – каже селищний голова.

За його словами, на цей час є два підтверджені факти звірячого зґвалтування дівчат окупантами у населеному пункті. Після зґвалтування дівчат вбили.

Те, як російські окупанти розстріляли перших цивільних людей на Макарівщині, потрапило на відео камер спостереження. Загарбники відкрили вогонь з важкої техніки по авто, яке рухалося дорогою. Потім орки просто розвернулися і поїхали. Чоловік і жінка, які були в легковому автомобілі, загинули.

Рашисти неодноразово розстрілювали автомобілі цивільних, які намагалися втекти з-під їхньої окупації. Дуже багато розстріляних і спалених авто досі стоять на узбіччях.

Найбільше постраждали села, які розташовані довкола селища Макарів. Під російською окупацією перебували 16 населених пунктів. У багатьох із них майже не залишилося цілих будинків місцевих жителів.

Нагадаємо, селище міського типу Макарів у Київській області українські військові повністю звільнили від окупантів 21 березня.

Раніше селищний голова Макарова Вадим Токар розповів, що росіяни зруйнували населений пункт на 40%. За його словами, багатьох загиблих знайшли у масових похованнях, також були випадки, коли загарбники лишали лежати поодинокі тіла.

Також раніше Збройні сили України показали, як виглядають селища Макарів і Бородянка після того, як їх покинули російські окупанти. Зі своїм "русским миром" загарбники принесли у міста руйнування і смерть.

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