Арестович дав прогноз, коли закінчиться наступ російських окупантів і бої за Донбас

Арестович / Reuters, Офіс президента

Війна в Україні вже триває другий місяць. Важкі бої йдуть на Донбасі з російськими окупантами.

Як каже радник глави Офісу президента Олексій Арестович, проти окупантів виступає сама місцевість регіону і те, що вони зібрали там недостатньо військ.

За його словами, на Ізюмському напрямку росіяни намагаються втиснути 25 тисяч військ у 5 лісових доріг.

"Навколо яри, биті залізничні колії та переїзди. Численні споруди з довгими бетонними каналами виступають майже як протитанкові рови. Розмоклими полями не пройти, тому що майже 2 тижні лили дощі", - говорить Арестович в інтерв'ю Медуза.

Проти окупантів стоять наші боєздатні частини.

"Важка механізована піхота і танкові підрозділи, які 8 років там стояли. Вони відмінно знають місцевість, вони злі і мотивовані. Там безнадійна для російських військ ситуація", - каже Арестович.

Він також в черговий раз підкреслив, що з самого початку ідея цієї операції була божевільною. З військової точки зору вона була не потрібна.

Перемога і завершення війни

Арестович пояснив, що свої дії Росія пояснювала тільки політичним рішенням. Тобто, вийти на кордони Луганської та Донецької областей і оголосити про перемогу.

"Їхнє завдання тепер після провалу початкового плану заявити, що захоплення Луганської та Донецької областей - це перемога. Потім вони хочуть згорнути кампанію. Повернутися до переговорів, головне завдання яких – зняти санкції",– запевнив радник керівника ОП.

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Він переконаний, що російській владі потрібно після 2 місяців війни видати хоч якісь перемоги для своїх жителів.

"Через два, максимум три тижні активна фаза бойових дій загасає. Вони до 9 травня оголошують якісь проміжні перемоги, кажуть, що завдання виконане, і пропонують вступити в переговори. Причому голосно починають кричати, що народ Донбасу вони захистили, проти України ніколи нічого не мали, забувши свої слова, що вони нас збиралися денацифікувати за 72 години", - зазначив він.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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