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Найближчим часом Бахмут буде звільнено - підполковник ГУР

Ангеліна Підвисоцька
22 травня 2023, 16:52 оновлено 22 травня, 17:08
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Українські військові очистять Бахмут від російських окупантів і відбутися це може найближчим часом.
ВСУ, Денис Десятник
ЗСУ найближчим часом звільнять Бахмут / Колаж: Головред, фото: скріншот із відео, фото: Українська добровольча армія

Українські військові продовжують утримувати позиції на невеликій частині Бахмута Донецької області. Попри те, що окупанти просунулися у місті, ЗСУ найближчим часом можуть відбити Бахмут та звільнити від ворога. Про це заявив колишній командир спецпідрозділу Ізраїлю, підполковник ГУР Денис Десятник, повідомляє 24 канал.

Він акцентував на тому, що у місті нині складна ситуація, однак не можна сказати про повне захоплення міста окупантами. Десятник додав, що зовсім скоро на окупантів чекатиме "жорстка розплата".

"Наші сили досі борються за Бахмут, досі проводять спецоперації по знищенню ворога. Ворогові зарано радіти, що вони взяли в Бахмут. Фланги повністю наші і я гадаю, що найближчим часом ми зможемо відвоювати Бахмут і він знову буде під повним контролем Збройних Сил України", - сказав Десятник.

відео дня

Ситуація навколо Бахмута

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута. Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Своєю чергою гранатометник 5-го штурмового полку Юрій Сиротюк розповів про те, що підрозділи Збройних сил України просуваються в районі Бахмута Донецької області.

"Просування можу підтвердити власними ногами. Наявність серйозних втрат противника можу підтвердити тим, що бачив. Є полонені. На південному напрямку маємо успіхи, на південному фланзі рухаємося вперед", — повідомив він.

Дивіться відео про те, як армії РФ може провалитися в Бахмуті:

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак Сил оборони України.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують утримувати позиції в Бахмуті і відбивають атаки окупантів. ЗСУ тримають фортифікаційні споруди та кілька приміщень південно-західної частини міста.

21 травня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують виконувати дуже важливе завдання в Бахмуті.

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