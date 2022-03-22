Був у шкарпетках і трусах ЗСУ: українські захисники взяли в полон підполковника армії РФ

Російський підполковник Олександр Кошель потрапив у полон в Україні / Фото facebook.com/128brigade

Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади під час бойової сутички взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії - підполковника Олександра Кошеля.

Після того як Кошель потрапив у полон, окупанти кинули значні сили, щоб його звільнити. Зокрема підняли авіацію, яка завдала вогневого удару, повідомляється на сторінці бригади у Facebook. На щастя, внаслідок ворожого удару постраждалих немає.

Полоненого російського підполковника доставили в безпечне місце в тилу.

"Під час особистого огляду бійці 128-ї бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну і шкарпетки з відмітками "Збройні Сили України". Яскравий доказ, що штабісти росармії визнають, що навіть труси і шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну хваленої "другої армії світу", - йдеться в повідомленні.

Дані військовополоненого:

Кошель Олександр Олегович, 5 квітня 1982 року, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Постійне місце дислокації в / ч 47084 – м Владикавказ в республіці Північна Осетія - Аланія.

facebook.com/128brigade

facebook.com/128brigade

"Відчайдушні спроби ворога звільнити бранця зрозумілі - Кошель був на прямому зв'язку з командувачем 58-ї армії РФ Михайлом Зуском, якому особисто робив щоденні доповіді", — йдеться у повідомленні.

58-я армія РФ намагалася просунутися вглиб території України на Миколаївському напрямку й півтора тижні тому була розбита Збройними Силами України.

"Після цього Зуська неформально "охрестили" найбездарнішим російським генералом", — зазначили бійці.

Зараз бранець Кошель дає свідчення контррозвідникам.

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Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували ще одного підполковника окупаційної армії РФ - командира 171-го десантно-штурмового батальйону (з дислокацією у Феодосії) гвардії підполковника Олексія Шаршавова.

Російський офіцер орієнтовно був ліквідований в період між 7 і 9 березня 2022 року.

Нагадаємо, Збройні Сили України збили російського льотчика, який прямував бомбити Харків. З'ясувалося, що всі його родичі проживають у Запоріжжі. Українським військовим вдалося збити весь екіпаж.

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