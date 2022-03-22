Був у шкарпетках і трусах ЗСУ: українські захисники взяли в полон підполковника армії РФ

Олександр Кошель був на прямому зв'язку з командувачем 58-ї армії РФ Михайлом Зуском, якого неформально „охрестили" найбездарнішим російським генералом.
Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади під час бойової сутички взяли в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії - підполковника Олександра Кошеля.
Після того як Кошель потрапив у полон, окупанти кинули значні сили, щоб його звільнити. Зокрема підняли авіацію, яка завдала вогневого удару, повідомляється на сторінці бригади у Facebook. На щастя, внаслідок ворожого удару постраждалих немає.
Полоненого російського підполковника доставили в безпечне місце в тилу.
"Під час особистого огляду бійці 128-ї бригади з подивом виявили, що підполковник Кошель носить спідню білизну і шкарпетки з відмітками "Збройні Сили України". Яскравий доказ, що штабісти росармії визнають, що навіть труси і шкарпетки ЗСУ кращі за спідню білизну хваленої "другої армії світу", - йдеться в повідомленні.
Дані військовополоненого:
Кошель Олександр Олегович, 5 квітня 1982 року, особистий номер Ф-905994, військове звання – підполковник. Постійне місце дислокації в / ч 47084 – м Владикавказ в республіці Північна Осетія - Аланія.
"Відчайдушні спроби ворога звільнити бранця зрозумілі - Кошель був на прямому зв'язку з командувачем 58-ї армії РФ Михайлом Зуском, якому особисто робив щоденні доповіді", — йдеться у повідомленні.
58-я армія РФ намагалася просунутися вглиб території України на Миколаївському напрямку й півтора тижні тому була розбита Збройними Силами України.
"Після цього Зуська неформально "охрестили" найбездарнішим російським генералом", — зазначили бійці.
Зараз бранець Кошель дає свідчення контррозвідникам.
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Як повідомляв Главред, Збройні Сили України ліквідували ще одного підполковника окупаційної армії РФ - командира 171-го десантно-штурмового батальйону (з дислокацією у Феодосії) гвардії підполковника Олексія Шаршавова.
Російський офіцер орієнтовно був ліквідований в період між 7 і 9 березня 2022 року.
Нагадаємо, Збройні Сили України збили російського льотчика, який прямував бомбити Харків. З'ясувалося, що всі його родичі проживають у Запоріжжі. Українським військовим вдалося збити весь екіпаж.
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