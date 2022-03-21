Україна знищила чотири армії Росії - Арестович

За час війни в Україні ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію. Всього - чотири армії з десяти, які є у РФ.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про втрати Росії за час вторгнення країни-агресора в Україну.
За його словами, противник майже втратив можливість наступати практично на всіх напрямках і підтягує резерви.
За 25 днів війни в Україні наші захисники знищили:
- 11 батальйонів танків;
- 34 батльона БМП;
- 5 дивізіонів реактивних систем залпового вогню;
- 17 дивізіонів ствольної артилерії;
- майже 5 авіаполків літаків;
- 5 авіаполків вертольотів.
"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію. Всього - чотири армії з десяти, які є у РФ" - сказав Арестович на брифінгу 21 березня.
Зазначимо, згідно з даними Міноборони, станом на 21 березня за час війни в Україні російська армія втратила 15 тисяч осіб особового складу.
Як повідомляв Главред, президент країни агресора Росії Володимир Путін вирішив задіяти "план Б" у війні проти України, оскільки бої тривають вже понад три тижні.
Путін більше не ставить за мету взяти столицю України та хоче змусити Київ здати південні й східні території. Про це пише WSJ з посиланням на неназваних американських чиновників.
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