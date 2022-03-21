Україна знищила чотири армії Росії - Арестович

Захисники України завдали серйозної шкоди російській армії / Фото Reuters

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про втрати Росії за час вторгнення країни-агресора в Україну.

За його словами, противник майже втратив можливість наступати практично на всіх напрямках і підтягує резерви.

За 25 днів війни в Україні наші захисники знищили:

11 батальйонів танків;

34 батльона БМП;

5 дивізіонів реактивних систем залпового вогню;

17 дивізіонів ствольної артилерії;

майже 5 авіаполків літаків;

5 авіаполків вертольотів.

"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій як оперативно-стратегічних з'єднань. Ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну армію. Всього - чотири армії з десяти, які є у РФ" - сказав Арестович на брифінгу 21 березня.

Зазначимо, згідно з даними Міноборони, станом на 21 березня за час війни в Україні російська армія втратила 15 тисяч осіб особового складу.

Як повідомляв Главред, президент країни агресора Росії Володимир Путін вирішив задіяти "план Б" у війні проти України, оскільки бої тривають вже понад три тижні.

Путін більше не ставить за мету взяти столицю України та хоче змусити Київ здати південні й східні території. Про це пише WSJ з посиланням на неназваних американських чиновників.

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