Активну фазу війни в Україні потрібно завершити до кінця осені: Єрмак назвав причину

Протягом всієї війни зберігаються ризики ворожих ракетних ударів по українських об'єктах теплоенергетики.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що завершити активну фазу війни в Україні життєво необхідно до настання зими. Все через ризики російських атак по теплоенергетичній інфраструктурі країни.
Як він розповів в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, це - одна з цілей російських окупантів і вони її навіть не приховують.
Він зазначив, що протягом всієї війни зберігаються ризики ворожих ракетних ударів по українських об'єктах теплоенергетики.
"Російська армія продовжує атакувати об'єкти нашої інфраструктури. Це одна з їхніх цілей, вони її навіть не приховують. Тому це одна з причин, чому ми хочемо вжити максимальних заходів для завершення активної частини війни до кінця осені", - сказав Єрмак.
Він додав, що озвучене завдання є складним і амбітним, але життєво необхідним.
"Ми робимо все для того, щоб цілі деокупації були досягнуті. І, відповідно, пояснюємо це нашим партнерам. Вони поділяють нашу позицію", - повідомив керівник ОП.
Єрмак також зазначив - чим довше російські війська перебувають на тимчасово окупованих територіях України і намагаються там окопатися, тим складніше буде ці території деокупувати.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.
Нідерланди нададуть Україні сучасне важка зброя, панцирники та самохідні гаубиці. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і закликав інші держави зробити те ж саме.
Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard і близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113. Зараз представники Міністерства оборони Іспанії вивчають можливість надання Україні такої техніки для захисту від Росії у відповідь на запити Києва про надання такої зброї, які надходили неодноразово.
Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Про це сказав прем'єрміністр Словаччини Едуард Гегер. Деталі майбутньої передачі військової техніки поки що не розголошуються.
Франція передасть Україні додатково шість гаубиць Caesar і значна кількість бронетехніки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
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