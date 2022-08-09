Лукашенко поверне зброю проти Путіна: Ейдман оцінив несподіваний сценарій продовження війни

Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Колаж прес-служба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Олександр Лукашенко не наважиться розгорнути війська і виступити проти Росії, заявив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, армія Білорусі не здатна виступити ні проти України, ні проти РФ.

Експерт вважає, що Лукашенко вже занадто глибоко пов'язав свою владу з режимом Володимира Путіна.

"Він (Лукашенко, - ред.) єрепенився, вдавав з себе незалежного до того моменту, поки в Білорусі не почалися масштабні хвилювання, тобто до останніх президентських виборів", - нагадав він.

Разом з тим публіцист вважає, що у Путіна і Лукашенка різні плани на Білорусь.

"Путіну потрібна в його імперії провінція Білорусь, а Лукашенку – самостійне королівство, владу в якому він через пару десятків років передасть своєму царевичу, синочку Миколі. Тому стратегічно вони не можуть бути союзниками занадто довго", - додав Ейдман.

Раніше Ейдман заявив про те, що інформація про ймовірний напад Білорусі на Україну може поширюватися для відволікання уваги від інших більш напружених точок.

"Для цього йде постійний підігрів даної теми, регулярно з'являються вкидання про те, що "зараз Лукашенко нападе", - говорить співрозмовник.

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