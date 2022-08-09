УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лукашенко поверне зброю проти Путіна: Ейдман оцінив несподіваний сценарій продовження війни

9 серпня 2022, 12:41

У Володимира Путіна і Олександра Лукашенка різні плани на Білорусь, впевнений Ігор Ейдман.

Лукашенко Путін війська
Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Колаж прес-служба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

Олександр Лукашенко не наважиться розгорнути війська і виступити проти Росії, заявив російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, армія Білорусі не здатна виступити ні проти України, ні проти РФ.

Експерт вважає, що Лукашенко вже занадто глибоко пов'язав свою владу з режимом Володимира Путіна.

"Він (Лукашенко, - ред.) єрепенився, вдавав з себе незалежного до того моменту, поки в Білорусі не почалися масштабні хвилювання, тобто до останніх президентських виборів", - нагадав він.

Разом з тим публіцист вважає, що у Путіна і Лукашенка різні плани на Білорусь.

"Путіну потрібна в його імперії провінція Білорусь, а Лукашенку – самостійне королівство, владу в якому він через пару десятків років передасть своєму царевичу, синочку Миколі. Тому стратегічно вони не можуть бути союзниками занадто довго", - додав Ейдман.

Раніше Ейдман заявив про те, що інформація про ймовірний напад Білорусі на Україну може поширюватися для відволікання уваги від інших більш напружених точок.

"Для цього йде постійний підігрів даної теми, регулярно з'являються вкидання про те, що "зараз Лукашенко нападе", - говорить співрозмовник.

Читайте ще:

Олександр Лукашенко Володимир Путін Ігор Эйдман війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:10

Відмиваємо кіптяву, жир і сліди від ручки: як почистити шпалери в домашніх умовах

13:57

У Криму партизани нагодували військових РФ пиріжками з отрутою: 8 окупантів загинули, 18 - в реанімації

13:56

ЗСУ ліквідували двох окупантів з секретної російської бази в Абхазії

13:55

"ЗСУ дістають і туди": біля кордону з Кримом підірвали склад РФ з боєприпасамиВідео

13:16

У Пентагоні пояснили, чому не дадуть Україні сотні систем HIMARSВідео

Реклама
13:11

Змінила усмішку на кислу міну: росіянка в Австрії провокувала українок, її наздогнала розплатаВідео

13:00

Стовп режиму Путіна потайки хоче домовитися із Заходом про мир - ексдепутат Держдуми

13:00

Гороскоп на завтра, 10 серпня 2022: Дівам - обман, Скорпіонам - тривога, Рибам - ворогиВідео

12:41

Лукашенко поверне зброю проти Путіна: Ейдман оцінив несподіваний сценарій продовження війниВідео

12:35

Підходили і плакали: російський артист вражений реакцією українців на його пісні

12:35

Ризик вибуху на Запорізькій АЕС: експерт оцінив, чи може РФ підірвати ядерний реакторВідео

11:58

На початку війни Зеленський був готовий особисто розмовляти з Путіним: Подоляк розповів, чому все змінилосяВідео

11:50

Помер японський модельєр Іссей Міякі

11:47

Україна зробила неймовірне: Волкер оцінив успіхи ЗСУ та дав прогноз щодо термінів війниВідео

11:20

Успенська втекла з Росії після скандалу з побиттям

11:04

РФ не може забезпечити просування в Донецькій області й сконцентрувалася на Півдні - розвідка БританіїВідео

10:58

У Держдумі РФ видали "вологу" маячню про "новий СРСР": що заявили

10:51

Эйдман розповів, якою буде Росія після поразки УкраїніВідео

10:25

"Накопичив дружині на Ладу": в Україні ліквідували 24-річного окупанта з Хакасії

10:12

"Я п'ять сімей утримую": Арестович розповів про свої доходиВідео

Реклама
10:08

60% росіян хочуть нового наступу окупантів на Київ: результати опитування

10:00

До сліз: шведський телеканал показав виступ українського оркестру в Стокгольмській філармонії і кадри війниВідео

10:00

Пальне, реанімобілі та школи. Як ОККО допомагає країні під час війни актуально

09:42

Кіркоров, який підтримав війну, захопився вчинком Ротару

09:39

"Воювати будемо до останнього росіянина": Подоляк озвучив терміни закінчення війни в Україні

09:36

Не потрібно скуповувати долар: у Нацбанку розповіли українцям, як зберегти гроші

09:25

Блеф Росії на Запорізькій АЕС, або Як Путін хоче зробити з України терориста замість себеПогляд

09:09

Карма наздожене всіх: чого чекати і побоюватися у повню 12 серпняВідео

08:54

"Патологічний боягуз": експерт пояснив, чи хворий Путін і кому вигідні чутки про його швидку смертьВідео

08:40

Еліта армії РФ стала добривом в Україні: ЗСУ розбили полк десантників з Костроми

08:25

Гороскоп на сьогодні, 9 серпня 2022: Ракам - образи, Дівам - гроші, Рибам - небезпекаВідео

07:58

"Дружина хоче свій сад біля будинку": російський учитель зібрався "освоювати" Запоріжжя

07:43

Поставки ЗРК NASAMS в Україну готуються і приїдуть упродовж декількох місяців - Пентагон

07:22

ЗСУ на Півдні за добу знищили ЗРПК Панцир-С1 та понад 20 окупантів

06:47

Окупанти два місяці не забирали тіло: ЗСУ збили кращого російського пілота вертольота Ка-52

06:12

Чому Китай і США чубляться за ласий шматок - ТайваньПогляд

06:00

Китай чекає розвалу Росії, щоб отримати над нею контроль — Тарас ЧорновілВідео

05:45

Вріже пекло +38°: синоптик розповів, коли чекати максимальної спекиВідео

05:20

Чудові булочки та рулет з маком на Медовий спас 2022: 2 найшвидших рецептаВідео

05:15

Викликає депресію та руйнує особисте життя: чому вдома не можна тримати фіалку

Реклама
04:19

Соковита Елізабет Херлі похвалилася тілом в лазуровому бікіні

04:02

Чи потрібно давати дитині додаткові вітаміни та коли бігти до лікаря

03:18

Друг і суперник Олександра Еллерта по шоу Холостячка Андрій Рибак показав, як виглядав в 16 років

02:47

Прокляття Траволти: померла кінокохана актора - головна героїня Бріоліну Олівія Ньютон-Джон

02:40

Експерт пояснив, коли Росія буде безпечною для України і світуВідео

02:10

Осінь прилетить рано: синоптики розповіли, коли чекати холодини і перших морозів в УкраїніВідео

02:03

Військовий експерт пояснив, чому удари ЗСУ по Каховському мосту небезпечні для окупантівВідео

01:41

Євген Клопотенко розповів про близьку дружбу зі Златою Огневич, яка змушує його червоніти

01:33

Секрет соковитого фаршу розкритий: винахідливі господині додають в нього цукор

00:53

Молодша сестра Кейт Міддлтон успадкує шотладнський титул

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти