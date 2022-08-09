Найбільше на Путіна впливає Юрій Ковальчук, вони багато спілкувалися перед війною: що про нього відомо

Найбільше на Путіна впливає Юрій Ковальчук/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін перед повномасштабним вторгненням в Україну багато спілкувався з Юрієм Ковальчуком, який найбільш наближений до нього.

У той період часу російський президент мало з ким спілкувався, тому основний вплив на нього мало найближче оточення, а також псевдонаукові історичні книжки, які йому приносили. Про це розповів ексдепутат Держдуми РФ, бізнесмен Ілля Пономарьов в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

"Якщо говорити серйозно, то його основним співрозмовником був Юрій Ковальчук, людина досить специфічна. Путін явно начитався всяких псевдонаукових історичних книжок, які йому приносили. Він тому їх часто цитує на всіх можливих пресконференціях. Він був різко обмежений у доступі до людей", – зазначає Пономарьов.

А оскільки він мало спілкувався з різними людьми, то не проявляв свій основний талант – маніпулювати іншими. І така його часткова ізоляція мала наслідком те, що він перестав розуміти, де правда, а де брехня: "де йому очі замилюють, де в течках заносять, щоби бюджети отримати", розповідає колишній депутат Держдуми Росії.

"І в підсумку (Путін – ред.) ухвалив ті рішення, які виявилися для нього самовбивчими. Насправді Путін уже мертвий. Просто він про це ще не знає. Це вже життя після смерті, зомбі, який незабаром вирушить у могилу", – каже Пономарьов.

Ковальчук "підкупив" Путіна своєю простотою

Юрій Ковальчук мав і має сильний вплив на російського диктатора. Ковальчук – найближчий соратник Путіна, який знайомий з ним з початку 1990-х років, російський підприємець, основний акціонер і колишній голова ради директорів банку "Росія".

"Я не пам'ятаю, як вони познайомилися, щиро кажучи. Його привів до Путіна чи то Якунін, чи то Чемезов. Тобто його привели чекісти, хтось із цих хлопців. А Ковальчук до того ж хлопець дуже простий у спілкуванні. Він якраз у Путіна викликає відчуття – не що йому щось від вождя треба, а "пішли у хокей пограємо". Ось цей палац горезвісний у Геленджику – це саме із цієї групи. Ковальчук насправді для Путіна створював умови, щоб він уникнув влади. І багато разів про це говорив: "Тобі відпочити треба. Ти ж себе заженеш", – розповідає Пономарьов.

Тобто Путін відчуває, що Ковальчук нібито не женеться за грошима, а щиро йому співчуває, і тому путінський соратник зараз має такий вплив.

Ковальчук був проти початку війни в Україні

Проте парадокс полягає у тому, що сам Ковальчук був проти початку цієї війни.

"Тобто однаково рішення ухвалив сам вождь. Але на основі, на жаль, і спілкування, яке вони мали. Ось на основі цих книжок. А Ковальчук – така людина, яка намагається сама в політику не лізти. Він не нав'язує політичних рішень. Він радше пропонує Путіну людей, які можуть ці рішення реалізовувати", – каже колишній депутат російської Держдуми.

Також Пономарьов зазначив, що Юрій Ковальчук має українське коріння.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 60% росіян виступають за новий наступ путінської армії на Київ. Такі результати дало опитування, яке провела соціологічна служба Russian Field.

Раніше радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прямі переговори президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна на даний момент не актуальні. Він зазначив, що в перші місяці війни Зеленський був готовий зустрінеться з президентом країни-агресора, але зараз все змінилося.

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