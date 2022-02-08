Активісти бояться за життя Артемія Рябчука: "дніпровський стрілець" не приймає передачі

Активісти бояться за життя Артемія Рябчука / скріншот з відео

Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі десятьох людей, не буде приймати продуктові та речові передачі від незнайомих людей.

Такі заходи вжиті, щоб виключити отруєння, розповіла активіст Лада Соколова, яка перебуває в групі підтримки Рябчука.

"Ми заборонили приймати Артемію будь-які продукти, одяг. Будуть прийматися ті речі, які будуть заносити адвокати", - зазначила вона в коментарі "Сьогодні".

За словами Соколової, мати Рябчука все ще не вірить в те, що трапилося і має намір повернутися в Україну.

читайте також"Справа набуває гіперскандальний оборот": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідчень"Мама не вірить в те, що син міг таке зробити. Найближчим часом вона не приїде в те село, де вони живуть. У неї є моменти, через які вона змушена затриматися. Вона буде обов'язково. Вона ж мама. Розірвуть її? Не порвуть - точно. Наше завдання - домогтися правди. Не виправдовуємо, хочемо домогтися правди", - заявила активістка.

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Розстріл у Дніпрі

Трагічний інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу 27 січня. Близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт. Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Сам стрілець від свого зізнання в розстрілі товаришів по службі відмовився, аргументуючи це тим, що його він писав під примусом і погрозами.

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