"Там Рябчук збожеволів": вцілілий нацгвардієць розповів про перші хвилини стрілянини в Дніпрі

Вижив під час стрілянини на Південмаші розповів про те, що сталося / Суспільне, скріншот з відео

У лікарні імені Мечникова в Дніпрі перебувають четверо нацгвардійців, яких поранив Артемій Рябчук. Найбільш "важкі" вже можуть говорити і розповіли подробиці кривавої ночі.

Один з них - Ігор Семенченко. Він переніс кілька операцій і почувається краще, пише "ТСН".

Він отримав кульове поранення живота і стегна. Хлопець каже, що зі стрільцем Артемієм Рябчуком перетинався кілька разів, оскільки він служить за контрактом, а Рябчук був строковиком і на чергування він заступав рідко.

Ніч, коли він ледь не розпрощався з життям, пам'ятає в деталях.

"Я спав. Крізь сон я почув постріли. Я також почув, як кухар скинув каструлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить:"Там Рябчук збожеволів, і він убив керівника". Буквально секунда, і він (Рябчук — Ред.) стоїть у дверях і стріляє в мене. Я встиг тільки повітря в груди набрати. Він пішов так стріляти спочатку в мене, потім у того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще", - розповів Ігор.

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Розстріл у Дніпрі

Трагічний інцидент стався на території Південного машинобудівного заводу 27 січня. Близько 4 години ранку нацгвардієць Артем Рябчук влаштував стрілянину по товаришам по службі. Він убив 4 колег і поранив ще п'ятьох, а коли намагався вийти з Південмашу, застрелив цивільну – працівницю заводу, яка відмовилася віддати йому ключі від воріт. Рябчук зник з місця трагедії зі зброєю і патронами. Пізніше його затримали. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Після трагічних подій почали спливати дані про знущання, які систематично відбувалися у військовій частині Нацгвардії, в якій служив Рябчук. Колишні службовці військової частини 3021 у Дніпрі розповіли, що керівництво частини тиснуло на солдатів.

Сам стрілець від свого зізнання в розстрілі товаришів по службі відмовився, аргументуючи це тим, що його він писав під примусом і погрозами.