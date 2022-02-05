Загроза отруєння Рябчука і десятки тисяч "на адвокатів": новий поворот у справі про бійню на Південмаші

На картку довіреної особи матері Рябчука вже зібрали понад 65 тисяч гривень.
Після того, як у Артемія Рябчука, якого затримали після стрільби на території заводу Південмаш у Дніпрі, коли загинули четверо військовослужбовців НГУ і жінка-контролер, з'явилися нові адвокати, він відмовився від своїх зізнань.
Адвокат Таміла Ульянова розповіла виданню Оbozrevatel, що на сьогоднішній день єдиними офіційними захисниками Рябчука є два адвокати – маючи на увазі себе і Дениса Гордєєва ( який більше чотирьох років провів за гратами за підозрою у вбивстві співробітника СБУ Віктора Мандзика).
На імені "денпровського стрілка" збирають десятки тисяч гривень
Відзначається, що в декількох групах підтримки Рябчука в Мережі знову почали збір коштів. На картку довіреної особи матері Рябчука в даний момент зібрано 65 тисяч гривень.
"Вже відбулося конфіденційне побачення з підзахисним. Процесуальні дії щодо ознайомлення тривають", - додала адвокат.
За тиждень перебування стрілка в Дніпровському СІЗО його "шанувальники" організували йому кілька передач, в яких були продукти, постільна білизна та одяг. З книг Рябчук попросив тільки одну-Підручник для вищих навчальних закладів російського видавництва " Жестова мова. Дактилологія". Для чого – ніхто не розуміє.
На що розраховує захист Рябчука
Співрозмовники видання вважають, що Рябчука спробують повністю виправдати – без всяких знижок на причини, які могли призвести до страшної трагедії. Хоча раніше в суді нацгвардієць визнавав свою провину.
Найближчим часом затриманому буде проведена стаціонарна психіатрична експертиза.
Що стосується термінів проведення такої експертизи, вона може тривати півтора-два місяці - від початку і до отримання висновку.
Адвокати також говорять про загрозу отруєння Рябчука, тому всі передачі затриманому передаватимуть через них. Вони також спростували інформацію про те, що Рябчука нібито сильно побили в день надходження до слідчого ізолятора.
читайте такожЖертв мало бути більше: екс-боєць НГУ пояснив план помсти Рябчука
Кривава бійня в Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.
Читайте ще:
- Ні в чому не кається: боєць НГУ дав перші свідчення після розстрілу людей
- "Хотіла б такого сина": у соцмережах створюють групи підтримки солдата НГУ Рябчука
- Слід від приклада на лобі і побої на обличчі: стало відомо про ще одну загибель бійця НГУ