Загроза отруєння Рябчука і десятки тисяч "на адвокатів": новий поворот у справі про бійню на Південмаші

Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

Після того, як у Артемія Рябчука, якого затримали після стрільби на території заводу Південмаш у Дніпрі, коли загинули четверо військовослужбовців НГУ і жінка-контролер, з'явилися нові адвокати, він відмовився від своїх зізнань.

Адвокат Таміла Ульянова розповіла виданню Оbozrevatel, що на сьогоднішній день єдиними офіційними захисниками Рябчука є два адвокати – маючи на увазі себе і Дениса Гордєєва ( який більше чотирьох років провів за гратами за підозрою у вбивстві співробітника СБУ Віктора Мандзика).

На імені "денпровського стрілка" збирають десятки тисяч гривень

Відзначається, що в декількох групах підтримки Рябчука в Мережі знову почали збір коштів. На картку довіреної особи матері Рябчука в даний момент зібрано 65 тисяч гривень.

"Вже відбулося конфіденційне побачення з підзахисним. Процесуальні дії щодо ознайомлення тривають", - додала адвокат.

За тиждень перебування стрілка в Дніпровському СІЗО його "шанувальники" організували йому кілька передач, в яких були продукти, постільна білизна та одяг. З книг Рябчук попросив тільки одну-Підручник для вищих навчальних закладів російського видавництва " Жестова мова. Дактилологія". Для чого – ніхто не розуміє.

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На що розраховує захист Рябчука

Співрозмовники видання вважають, що Рябчука спробують повністю виправдати – без всяких знижок на причини, які могли призвести до страшної трагедії. Хоча раніше в суді нацгвардієць визнавав свою провину.

Найближчим часом затриманому буде проведена стаціонарна психіатрична експертиза.

Що стосується термінів проведення такої експертизи, вона може тривати півтора-два місяці - від початку і до отримання висновку.

Адвокати також говорять про загрозу отруєння Рябчука, тому всі передачі затриманому передаватимуть через них. Вони також спростували інформацію про те, що Рябчука нібито сильно побили в день надходження до слідчого ізолятора.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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