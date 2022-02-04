Бійня в Дніпрі: мати нацгвардійця Рябчука виїхала у РФ

Артем Рябчук / Фейсбук Д. Монастирського

Стало відомо про те, що мати бійця Нацгвардії Артемія Рябчука, який у Дніпрі розстріляв п'ятьох людей, виїхала з України.

Маргарита Рябчук нібито стала отримувати погрози і на сьогоднішній день знаходиться в РФ, звідки не планує повертатися. Про це виданню Obozrevatel на умовах анонімності розповів один з учасників групи підтримки стрілка в Мережі.

Що відомо про матір Рябчука

Відзначається, що 54-річна жінка деякий час тому поїхала до старшої дочки Юлії, яка вже кілька років живе на території країни-агресора і вийшла там заміж.

"Нам розповіли, що у Юлі народилася дитина і мама приїхала їй допомогти. Але після того, що сталося у військовій частині Маргариті Георгіївні стало дуже погано – погіршилося здоров'я. У такому стані вона не може повернутися в Україну", – розповів співрозмовник.

Також, за його словами, "жінка стала отримувати злі, образливі СМС-повідомлення і навіть погрози".

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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