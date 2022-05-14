Пекло в Маріуполі: поранені захисники Азовсталі помирають в антисанітарії

РФ продовжує штурм Азовсталі / t.me/polkazov

У Маріуполі в оточенні на заводі Азовсталь перебувають близько 600 поранених захисників України.

Про це розповів один з бійців, що знаходиться на Азовсталі з позивним "Поліція" в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

За його словами, в імпровізованому госпіталі дуже багато хто вмирає через те, що їм неможливо надати медичну допомогу.

"Про поранених - дуже погана ситуація, їх - в районі 600 осіб. Умови просто жахливі, всі напевно бачили фото в соцмережах. Чесно кажучи, не можна передати ту переважну обстановку, яка в госпіталі...", - розповів правоохоронець.

Він також описав приміщення, де знаходяться поранені: "Грубо кажучи – величезний спортзал, кілька десятків ліжок двоярусних, інші – на підлозі. Один до одного лежать бійці без кінцівок - у кого руки, у кого ноги, у кого просто поранення. Повна антисанітарія: мухи, запах".

За словами захисника Маріуполя, під час попередніх бомбардувань була зруйнована операційна. Тепер операційний стіл розташований там, де лежать поранені. Медикаменти закінчилися і дуже багато хто вмирає через те, що їм неможливо надати медичну допомогу.

"Поліція" додав, що у захисників не залишилося практично і води, і їжі. Правоохоронець разом з іншими захисниками збирають технічну воду і паливо по заводу і приносять їх в госпіталь.

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Оборона Азовсталі

На територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк "Азов".

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату"Азовтсаль".

Раніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу" Азовсталь", в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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