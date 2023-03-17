"А воно нам треба?": В’ятрович пояснив, чи можуть повернутися в Україну Кубань, Воронежчина і Білгородщина

Для України ці території стали б величезним тягарем, адже вони глибоко русифіковані, каже В’ятрович.

В’ятрович пояснив, чи можуть повернутися в Україну Кубань, Воронежчина і Білгородщина/ 43 ОАБр імені гетьмана Тараса Трясило, УНІАН

Навіть якби у результаті війни була можливість повернення до складу України Кубані, Воронежчини та Білгородщини, нашій державі це зараз не потрібно. Ці території дуже русифіковані, і тому вони стали б для України великим тягарем.

Таку думку висловив історик, народний депутат України, ексголова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович під час чату на Главреді. Він зазначає, що нашій державі і так потрібно буде звільнити від окупантів та повернути додому території Донеччини, Луганщини і Криму.

У відповідь на запитання, чи можуть в результаті цієї війни повернутися в Україну Кубань, Воронежчина, Білгородщина, В’ятрович наголосив, що це лише стане тягарем для нас, який буде гальмувати розвиток України.

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"А воно нам треба? Зважаючи на те, наскільки русифіковані всі ці регіони, це було б величезним тягарем, який би впливав на подальший розвиток України. Наша держава і так через недостатність ресурсів та систематичної політики недостатньо перетравила дуже русифіковані території Донецької та Луганської областей, Криму. А на територіях, про які йдеться в запитанні, все це на порядок більше", – зазначив історик.

Він нагадав, що країні-агресорці Росії вдалося зробити так, що нащадки запорозьких козаків на Кубані вважають себе більшими росіянами, ніж корінні росіяни. При цьому, щоб довести свою "російськість", вони навіть з 2014 року воюють на Донбасі проти українських військових, вважаючи себе головними носіями "русского мира",

"Тому я не знаю, чи потрібно нам це насправді. Якщо з боку цих територій буде велике бажання, як це було в 1918 році, приєднатися до України, тоді це питання буде вартим того, щоб його обговорювати", – підсумував В’ятрович.

Війна в Україні

Раніше В’ятрович зазначав, що імовірність закінчення війни в цьому році невелика. Вона може затягнутися на кілька років, як це було на Донбасі. Проте він додав, що дуже часто спрацьовують ірраціональні фактори, і якась гучна поразка РФ може запустити несподівані незворотні процеси.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначав, що перспективи України у війні на весну та літо 2023 року – це рух до перемоги. Водночас спроби країни-агресорки Росії "тягнути дуже довго" війну проти нашої держави будуть безуспішними.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що наступ Росії "здувається", ЗСУ можуть перехопити ініціативу на полі бою. Наступ військ РФ на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області і в напрямку Бахмута на Донеччині поступово підходить до кульмінації, вважають аналітики.

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