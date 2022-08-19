"А хто тут клоун?": Гіркін, який ненавидить Зеленського, порівняв його з Путіним

Гіркін, який ненавидить Зеленського, порівняв його з Путіним / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) раптово накинувся з критикою на російського диктатора Володимира Путіна.

У приклад йому він поставив президента України Володимира Зеленського, якого ненавидить і бажає йому смерті.

За його словами, саме колишній комік проявив себе у війні краще, ніж Путін.

"Пан Зеленський нікуди не втік, в бункер не сховався, оголосив, запустив і провів загальну мобілізацію, домігся масованих поставок зброї від НАТО, "навколо пальця" обвів кремлівських партнерів з "деескалацією" (отримавши багато чого і не виконавши зі свого боку нічого), твердо і впевнено оголосив про цілі війни і настільки-ж твердо про умови переговорів про перемир'я", - розхвалив Зеленського Гіркін.

А ось про президента Росії у терориста склалася зовсім інша думка.

"А у нас? А у нас в кінці 6-го місяця війни роззолочені півні як і раніше граються в танкові біатлони і проводять фестивалі військових оркестрів...Ось і питання: "а хто тут клоун?", - резюмував Гіркін.

Раніше Гіркін вибухнув погрозами на адресу українців. Терорист впевнений, що міг би захопити нашу країну ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Також ми повідомляли, що Гіркин закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

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