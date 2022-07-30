УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вашої держави вже б не було": Гіркін уявив себе великим полководцем, пригрозивши українцям

30 липня 2022, 09:05

У терориста почалося загострення на тлі провалів армії РФ в Україні.

Ігор Гиркин
Ігор Гиркин / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) бибухнув погрозами на адресу українців.

Терорист впевнений, що міг би захопити нашу країну ще до повномасштабного вторгнення Росії.

"Ваше щастя, що не я керую цією "спеціальною операцією", тому що вашої держави вже б не було. Війна б уже закінчилася. Якби мені дали можливості в 2014 році ті, які я просив, то вашої держави не було вже тоді", - заявив Гіркін.

І на цьому терорист не зупинився. У його мріях Україна мала перетворитися на "новоросію".

"Частина з вас жили б в "незалежній республіці новоросія" в рамках союзної держави з Росією", - вибухнув маячнею Гіркін.

Раніше терорист запанікував через удар Збройних сил України по Антонівському мосту у Херсоні.

читайте також"Добре вони стріляють!": Гиркин захоплений роботою української артилеріїЗа його словами, це один з перших кроків ЗСУ для просування в бік тимчасово окупованого Херсона.

"Ну нарешті! Виведений з ладу перший автомобільний міст через Дніпро... Правда, поки в Херсоні, і не нашими військами... Але то гаразд - "хороший початок", - написав він.

Також Гіркін закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

Читайте також:

війна в Україні Ігор Гиркин
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:56

Гороскоп на серпень 2022 для Близнюків: прорив у справах, прибуток і несподівана поїздка

09:27

В Україні ліквідували 22-річного окупанта, який до цього врятувався під Чорнобаївкою

09:05

"Вашої держави вже б не було": Гіркін уявив себе великим полководцем, пригрозивши українцям

08:43

Курс долара в Україні в серпні: чи буде і далі дорожчати валюта - прогноз експерта

08:34

На відео з колонії в Оленівці не ті сліди, які міг би завдати удар HIMARS - ISWВідео

Реклама
08:30

Як змусити дитину вчитися: головні правила і важливі порадиВідео

08:05

Росія - дике минуле західної цивілізаціїПогляд

08:00

На Півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів, командний пункт і військові склади РФ

07:33

Вибух чуло все місто: РФ двічі за ніч обстріляла ракетами Харків, почалася пожежаВідео

06:45

Мелітополь чи Нова Каховка: де вирішиться доля деокупації українського півдняПогляд

06:35

Пауза заради переговорів: експерт розповів, коли Росія може призупинити війнуВідео

06:28

З Днем ангела, Марина! Яскраві вітання та листівки на іменини Марини

06:10

На ЗСУ очікують бої з РФ за Запорожчину та Миколаїв: окупанти мають намір наступати – експертВідео

06:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 серпня: Дівам - несподіваний заробіток, Скорпіонам - важливий вибір, Рибам - боргиВідео

05:50

Зоряний час і неймовірний успіх у всьому: 4 знаки зодіаку в серпні будуть "купатися" у вдачіВідео

05:20

Україну розжарить до + 37°: синоптик розповів, коли вріже "пекельна" аномаліяВідео

05:01

Хеллі Беррі в бікіні показала своє "щасливе місце"

04:50

Суцільна чарівність: модний чубчик 2022, що пасує всім і перетворює на зірку

04:28

Досі найкраща: 56-річна модель Сінді Кроуфорд похвалилася тілом в банному халатику

04:14

День дружби 2022: сердечні привітання і милі листівки для друзів

Реклама
04:10

Як захистити себе від пристріту за злої заздрості: дієві амулети і обереги для дому

03:43

Як легко та швидко видалити фарбу з металу і дерева: способи, які перевірені роками

03:30

Вони будуть ще більше різати та знущатись над полоненимиПогляд

03:15

Війна в Україні затягнеться на декілька років: військовий експерт назвав 4 причиниВідео

02:40

Військовий експерт пояснив, чому в РФ не можуть оголосити навіть часткову мобілізацію

02:30

Регіна Тодоренко вперше показала молодшого сина і розповіла про драму в сім'ї через новонародженогоВідео

02:10

Україну огорнуть сильні грози і похолодання: синоптики попередили про погодний армагеддонВідео

02:04

Ризики вже через 5-10 років: експерт назвав умови нової війни з Росією

01:36

"П'яту колону ніхто не терпітиме": дипломат пояснив, що робити з проросійськими громадянами УкраїниВідео

01:27

Рената Литвинова вийшла без нижньої білизни на вулиці Парижа

01:08

Гороскоп на сьогодні, 30 липня 2022: Ракам - старі образи, Левам - заздрість ворогівВідео

00:51

Прикмети на 30 липня: які 2 речі не можна робити, щоб в будинок нещастя не впуститиВідео

00:01

Бореться: композитор Ігор Крутой серйозно хворий

29 липня, п'ятниця
23:55

Ксенія Мішина взяла до рук зброю: "Це змінило мене назавжди!"Відео

23:53

"Путінський режим отруює своїм гниттям": у РФ стрімко скорочується населення

23:50

Позитив розповів, як вмовляє Потапа повернутися в Україну

23:47

Прикмети на 31 липня: які 3 речі потрібно зробити, щоб залучити удачу і грошіВідео

23:37

Доктор Комаровський назвав єдину умову захоплення росіянами ХарковаВідео

23:21

На руці у Путіна побачили "Ракету" за 25 тисяч доларів

23:18

"Підуть вперед, а ми метелитимемо": Арестович розповів про ворожий наступ на півдніВідео

Реклама
23:01

У Держдумі закотили істерику через український Крим на дитячих фотошпалерах у РФВідео

22:50

"Після "прильоту" почав заїкатися": Сергій Бабкін розповів, чому втік з родиною з України

22:27

Зеленський терміново скликав таємну нараду з силовиками: про що говорили та що вирішилиВідео

22:20

Глухий кут для окупантів: ЗСУ зупинили наступ РФ, у Пентагоні назвали причинуВідео

22:07

США запровадили нові санкції проти росіян: хто потрапив до списку "щасливчиків"

21:51

На Запоріжжі ЗСУ відбили штурм окупантів: "покришили" десятки морпіхів РФВідео

21:41

Блінкен пригрозив РФ санкціями за анексію територій України: Лавров відреагував

21:38

Російська тварюка в ім'я цивілізації повинна бути розчавлена в нульПогляд

21:37

Через повітряну тривогу зірвався виступ Злати Огнєвіч: співачка дала інтерв'ю у бомбосховищіВідео

21:33

Дуже бойова: експерт з етикету пояснила суть назвала пози Зеленської на фото для Vogue

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти