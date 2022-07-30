"Вашої держави вже б не було": Гіркін уявив себе великим полководцем, пригрозивши українцям

Ігор Гиркин / скріншот

Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) бибухнув погрозами на адресу українців.

Терорист впевнений, що міг би захопити нашу країну ще до повномасштабного вторгнення Росії.

"Ваше щастя, що не я керую цією "спеціальною операцією", тому що вашої держави вже б не було. Війна б уже закінчилася. Якби мені дали можливості в 2014 році ті, які я просив, то вашої держави не було вже тоді", - заявив Гіркін.

І на цьому терорист не зупинився. У його мріях Україна мала перетворитися на "новоросію".

"Частина з вас жили б в "незалежній республіці новоросія" в рамках союзної держави з Росією", - вибухнув маячнею Гіркін.

Раніше терорист запанікував через удар Збройних сил України по Антонівському мосту у Херсоні.

читайте також"Добре вони стріляють!": Гиркин захоплений роботою української артилеріїЗа його словами, це один з перших кроків ЗСУ для просування в бік тимчасово окупованого Херсона.

"Ну нарешті! Виведений з ладу перший автомобільний міст через Дніпро... Правда, поки в Херсоні, і не нашими військами... Але то гаразд - "хороший початок", - написав він.

Також Гіркін закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

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