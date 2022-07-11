Гіркіна трясе від HIMARS в руках ЗСУ: терорист розповів про величезні втрати окупантів

Терорист розповів про величезні втрати окупантів / скріншот

Колишній ватажок терористів " ДНР " Ігор Гіркін (Стрєлков) закотив істерику через успішні поразки цілей російських окупантів українськими захисниками на Донбасі.

Терорист вважає, що російські засоби ППО виявилися малоефективні проти масованих ударів ракетами "HIMARS".

"За минулі 5-7 днів вражені виявилися понад 10 великих складів артилерійських та інших боєприпасів, кілька нафтобаз, близько десятка командних пунктів і приблизно стільки ж місць розташування особового складу в нашому ближньому і глибокому тилу. А також кілька позицій ППО і артилерійських позицій. Втрати в особовому складі і техніці - величезні", - констатує Гіркін.

читайте такожЧотири HIMARS знищують більше ворогів, ніж звичайні гармати-різниківНагадаємо, раніше в результаті вибуху на складі російських боєприпасів, який ворог облаштував у Новій Каховці, загинули понад 100 окупантів.

Також ми повідомляли, що українські військові завдали ударів по військовій частині окупантів у захопленому РФ Херсоні. В результаті спалахнула потужна пожежа. Пізніше стало відомо, що були знищені казарми Росгвардії.

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