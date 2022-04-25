84% українців вважають, що "прості росіяни" винні в путінському вторгненні в Україну

Крім того, соціологи з компанії Info Sapiens відзначають цілком конкретне, відчутне і помітне зростання і збільшення віри в перемогу України над Росією.
Абсолютна більшість українців (84%) вважають "простих росіян" винними у вторгненні в Україну. Про це говорять результати опитування, які провели співробітники компанії Info Sapiens.
За їхніми словами, наприкінці березня вищевказаної думки дотримувалися 79% респондентів.
Соціологи відзначають зростання віри в перемогу України над Росією. Наприклад, наприкінці березня 91% вірили в перемогу, а зараз ‒ 93%. Більш того, в кінці березня 68% були абсолютно впевнені в перемозі, а зараз цей показник становить 72%.
У той же час зросла кількість українців, які вважають, що війна триватиме кілька місяців або довше ‒ зараз таких 59%, а три тижні тому було 48%.
З усіх партнерів України абсолютна більшість українців задоволені тільки допомогою Польщі (90%). Також більшість задоволені допомогою, яку надають США (54% задоволених проти 41% незадоволених). Але вистачає і незадоволених допомогою Євросоюзу (41% проти 53%, відповідно), Німеччини (24% проти 69%) і НАТО (20% проти 71%).
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Нагадаємо, раніше повідомлялося - 81% американців вважають Україну дружньою або союзною країною, а 71% вважають Росію ворожою державою.
Про це йдеться в даних опитування проекту YouGov. Це найвищий показник серед усіх країн в опитуванні. І він навіть вищий, ніж у Північній Кореї та Ірану.
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