84% українців вважають , що "прості росіяни" винні в путінському вторгненні в Україну / УНІАН

Абсолютна більшість українців (84%) вважають "простих росіян" винними у вторгненні в Україну. Про це говорять результати опитування, які провели співробітники компанії Info Sapiens.

За їхніми словами, наприкінці березня вищевказаної думки дотримувалися 79% респондентів.

Соціологи відзначають зростання віри в перемогу України над Росією. Наприклад, наприкінці березня 91% вірили в перемогу, а зараз ‒ 93%. Більш того, в кінці березня 68% були абсолютно впевнені в перемозі, а зараз цей показник становить 72%.

У той же час зросла кількість українців, які вважають, що війна триватиме кілька місяців або довше ‒ зараз таких 59%, а три тижні тому було 48%.

З усіх партнерів України абсолютна більшість українців задоволені тільки допомогою Польщі (90%). Також більшість задоволені допомогою, яку надають США (54% задоволених проти 41% незадоволених). Але вистачає і незадоволених допомогою Євросоюзу (41% проти 53%, відповідно), Німеччини (24% проти 69%) і НАТО (20% проти 71%).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - 81% американців вважають Україну дружньою або союзною країною, а 71% вважають Росію ворожою державою.

Про це йдеться в даних опитування проекту YouGov. Це найвищий показник серед усіх країн в опитуванні. І він навіть вищий, ніж у Північній Кореї та Ірану.

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