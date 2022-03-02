80% українців готові захищати цілісність України зі зброєю в руках - опитування

/ УНІАН

80% опитаних українців готові захищати цілісність України зі зброєю в руках.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 1 березня.

"80% опитаних зазначили, що готові захищати цілісність України зі зброєю в руках. У порівнянні з довоєнними часами цей показник значно зріс (у 2020 році - 59%) ",- показало дослідження.

Відзначається, що найвищий рівень готовності спостерігається на заході і в центрі, трохи нижче рівень готовності - на півдні та сході.

читайте також"Київ стояв і стоятиме": Кличко закликав не вірити фейкам і не втрачати витримку"Але навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину (на півдні - майже 80%, на Сході - майже 60%). У гендерному розрізі готовність воювати зі зброєю за Україну висловили 90% чоловіків і 70% жінок", - йдеться в результатах опитування.

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Аудиторія опитування - населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність-1 тис.200 респондентів. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення - 1 березня.

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