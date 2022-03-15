УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

72% українців підтримують вступ України до НАТО: нове опитування

15 березня 2022, 13:09

Найбільше вступ до НАТО підтримують на Заході і в центрі України – 86% і 78% опитаних відповідно.

НАТО
Прапори України і НАТО / Reuters

З кожним днем все більше і більше жителів України категорично підтримують вступ країни до НАТО. Про це свідчать свіжі результати опитування, яке провели співробітники соціологічної групи "Рейтинг".

Зараз вступ України до НАТО підтримують 72% опитаних. Причому цей показник за останні два тижні скоротився. Якщо раніше прихильників такої ідеї було 76%, то тепер на 4% менше. І на це безпосередньо, кажуть соціологи, вплинуло те, що НАТО над Україною не поспішає закривати повітряний простір від атак агресорів.

Закрити небо над Україною НАТО просять 90% опитаних. Не підтримують вступ до НАТО 11% респондентів, 12% опитаних зазначили, що їм байдуже, а ще 5% не змогли дати відповідь.читайте також56% українців переконані, що мета російської агресії-повністю знищити Україну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до НАТО із закликом закрити небо над нашою країною.

На своїй сторінці в Instagram він опублікувавши серію знімків, на яких видно наслідки бомбардувань українських міст.

"Минулого року я попереджав лідерів НАТО: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій, вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це тільки питання часу", - написав президент у підписі до посту.

Автор: Єгор Бунін
viber
НАТО російське вторгнення новини України
Реклама
Популярне
Коли помре Путін і в РФ почнеться війна: астролог склав особистий гороскоп для президента РосіїКоли помре Путін і в РФ почнеться війна: астролог склав особистий гороскоп для президента Росії "Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для Путіна"Його чекають страждання до кінця року": астролог склав особистий гороскоп для Путіна Поплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консулПоплатилася за підтримку Путіна: Єгорову публічно покарав турецький консул Арестович передбачив загасання бойових дій через 1-1,5 місяціАрестович передбачив загасання бойових дій через 1-1,5 місяці Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"

Останні новини

13:57

Путіна жорстко обдурили: чому шанси на палацовий переворот у Росії різко зростають

13:55

Європу накриють "криваві" дощі: де їх чекати

13:52

"Росія – На порозі першого за століття дефолту за зовнішнім боргом": аналітики Bloomberg дали 3 сценарії

13:36

Дмитро Комаров показав, на що окупанти перетворили квітучий Київ

13:36

Україна повинна повернути Крим і Донбас: українці готові до компромісу з РФ, але на умовах Києва

Реклама
13:31

Переговори України і Росії: делегації повернулись до спілкування після технічної паузи

13:09

72% українців підтримують вступ України до НАТО: нове опитування

12:47

Путін і Шойгу планують вирубку українського лісу на продаж – розвідка

12:45

Договір на 25 років: Білорусь розмістить на своїй території 2 нових військових об'єкти Росії

12:39

56% українців переконані, що мета російської агресії - повністю знищити Україну

12:34

"Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя

12:31

РФ використовує ракети-обманки, щоб обійти українську ППО – The New York Times

12:30

Окупанти збільшать кількість обстрілів крилатими ракетами: Арестович спрогнозував тактику РФ

12:28

Довгождана евакуація із Маріуполя: запрацював коридор для автомобілів

11:27

Полегшили "податковий тягар" і не тільки: як Україна підтримуватиме бізнес в умовах війни

11:25

"Китай буде доброю силою для України": Посол Китаю та очільник Львівщини обговорили співробітництво між країнами

11:22

"Скажи, що Херсон - це Росія": окупанти приставили зброю до голови українки, але вона не здаласяВідео

11:20

Кадиров вже вийшов з-під Росії і просто качає гроші - ШендеровичВідео

11:16

У Києві майже на дві доби запроваджують комендантську годину

10:53

В ОП заявили, що все зруйноване під час війни житло буде відновлено

Реклама
10:49

Як зберегти м'ясо без холодильника: 4 способи

10:44

Поки партнери думають, Україна бере на себе весь удар – ПодолякВідео

10:43

"Якщо Путіна не стане": Портников розповів, що станеться в разі зміни влади в РФВідео

10:27

У російських окупантів немає жодних шансів взяти Харків - голова ОДАФото

10:24

І нашим, і вашим: як Ізраїль може допомогти закінчити війну в УкраїніПогляд

10:17

З України втекли 20 нардепів від початку війни

10:15

"Дурне падло": Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах

09:45

У Білому домі пояснили, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

09:41

Є завдання мінімум і завдання максимум: чого РФ домагається у війні з Україною

09:39

"Та будьте людьми!": у російських магазинах почали битися за продуктиВідео

09:06

Ракетний удар по багатоповерхівках на Святошині в Києві: дві людини загинули, 35 врятованоФото

09:03

Лукашенко з усіх сил намагається уникнути прямого воєнного контакту – МВС

08:43

Помста Путіна українцям і керовані вбивства: хто зупинить божевільного "царя"Погляд

08:18

Нападуть на одного члена НАТО – матимуть справу з усіма: США пригрозили Росії жорсткою відповіддю

08:13

Окупанти вдарили ракетами по трьох районах Києва: постраждало метро, багатоповерхівки й приватний будинок

07:53

Військові РФ намагаються захопити Маріуполь: у Генштабі заявили, що ворог отримав по зубах і відступив

07:36

РФ уже завела в Україну 100% своїх військових сил – Пентагон

07:10

Хімічна або біологічна атака під чужим прапором: у Британії розкрили плани РФ в Україні

07:10

Путін повторює в Україні тактику, що була в Алеппо – турецький дипломат

06:37

Шанс зірвати джек-пот: як Україні посіяти паніку в РосіїПогляд

Реклама
06:32

Через 10 днів війни в Україні РФ пройде точку неповернення: генерал США пояснив, що це означає

06:27

Загарбники обстріляли авто волонтерів у Харкові, є загиблий

06:02

Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

05:43

Генсек ООН Гутерріш допустив можливість ядерної війни

05:08

Росія попросила Китай допомогти продуктами харчування для своїх військових в Україні - CNN

04:36

Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в УкраїніВідео

03:53

Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

03:23

США впроваджують жорсткі санкції щодо 11 представників оборонного сектора РФ

03:15

Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

02:54

У Волновасі рашисти заради розваги стріляли по домівкахВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти