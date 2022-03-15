72% українців підтримують вступ України до НАТО: нове опитування

Прапори України і НАТО / Reuters

З кожним днем все більше і більше жителів України категорично підтримують вступ країни до НАТО. Про це свідчать свіжі результати опитування, яке провели співробітники соціологічної групи "Рейтинг".

Зараз вступ України до НАТО підтримують 72% опитаних. Причому цей показник за останні два тижні скоротився. Якщо раніше прихильників такої ідеї було 76%, то тепер на 4% менше. І на це безпосередньо, кажуть соціологи, вплинуло те, що НАТО над Україною не поспішає закривати повітряний простір від атак агресорів.

Закрити небо над Україною НАТО просять 90% опитаних. Не підтримують вступ до НАТО 11% респондентів, 12% опитаних зазначили, що їм байдуже, а ще 5% не змогли дати відповідь.читайте також56% українців переконані, що мета російської агресії-повністю знищити Україну

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до НАТО із закликом закрити небо над нашою країною.

На своїй сторінці в Instagram він опублікувавши серію знімків, на яких видно наслідки бомбардувань українських міст.

"Минулого року я попереджав лідерів НАТО: якщо проти РФ не буде жорстких превентивних санкцій, вона піде війною. І я мав рацію. Повторю ще раз: якщо ви не закриєте наше небо, російські ракети впадуть і на вашу територію, на територію НАТО. Це тільки питання часу", - написав президент у підписі до посту.