84% українців назвали неприпустимими територіальні поступки у війні з РФ: нове опитування

84% українців назвали неприпустимими територіальні поступки у війні з РФ / колаж УНІАН

84% українців виступають проти будь-яких територіальних поступок Росії - навіть у тому випадку, якщо це призведе до того, що україно-російська війна затягнеться надовго. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

"Для 84% респондентів ніякі територіальні поступки не припустимі. Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Порівняно з травнем (було 82%. – Главред) настрої населення практично не змінилися", - кажуть соціологи.

При цьому абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок у всіх регіонах України. Навіть серед жителів східних регіонів, які зараз перебувають під вогнем окупантів, 77% проти поступок (готові на поступки – тільки 16%), а серед жителів південних регіонів – 82% проти поступок (готові на поступки – тільки 10%).

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Нагадаємо, ніякі територіальні поступки для досягнення миру в Україні неприпустимі для 82% українців, свідчили результати попереднього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими на сайті КМІС, лише 10% респондентів вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, і ще 8% вагалися з відповіддю.

У всіх регіонах України більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. На Заході, Півдні і в центрі України такої думки дотримується 83-85% опитаних, допускають можливість поступок 8-9% опитаних. Навіть на Сході, де зараз йдуть інтенсивні бої, 68% проти поступок, а готові на поступки тільки 19%.

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