7 мільйонів українців вже покинули свої домівки - ООН

В ООН звинувачують Росію в обстрілі мирного населення.
В ООН заявили, що напад Росії на Україну може обернутися великою гуманітарною катастрофою.
За словами представниці Великобританії в ООН Барбари Вудворд, Росія перетинає всі можливі кордони і обстрілює мирне населення у великих містах країни.
"Вже 7 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки", - заявила Вудворд.
Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, відбулися перші переговори України та Росії щодо ситуації з військовим конфліктом Москви і Києва.
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що делегації визначили пріоритетні теми, за якими намітили деякі рішення. Сторони вирушили у свої столиці для консультацій
Далі відбудеться другий раунд переговорів.
Представник РФ Мединський заявив, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". Наступна зустріч має відбутися на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.
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