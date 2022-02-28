7 мільйонів українців вже покинули свої домівки - ООН

В ООН заявили, що напад Росії на Україну може обернутися великою гуманітарною катастрофою.

За словами представниці Великобританії в ООН Барбари Вудворд, Росія перетинає всі можливі кордони і обстрілює мирне населення у великих містах країни.

"Вже 7 мільйонів українців були змушені покинути свої будинки", - заявила Вудворд.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, відбулися перші переговори України та Росії щодо ситуації з військовим конфліктом Москви і Києва.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк сказав, що делегації визначили пріоритетні теми, за якими намітили деякі рішення. Сторони вирушили у свої столиці для консультацій

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Далі відбудеться другий раунд переговорів.

Представник РФ Мединський заявив, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції". Наступна зустріч має відбутися на польсько-білоруському кордоні найближчими днями.

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