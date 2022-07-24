54 "двохсотих" та знищені склади боєприпасів: авіація ЗСУ викурює окупантів з півдня України

Авіація ЗСУ викурює окупантів з півдня України / УНІАН

Захисники України продовжують знищувати ворожу армію на південному напрямку. Протягом 23 липня було ліквідовано ще 54 російських окупанти.

Як повідомили у зведенні оперативного командування "Південь", наша авіація завдала шість ударів по ворожих скупченнях живої сили і техніки.

Війська РФ також втратили ще три танки Т-62, три реактивні системи залпового вогню "Град", одну гаубицю "Мста-Б", а також броньовану і автомобільну техніку.

У Херсонській області знищено черговий склад з боєприпасами окупантів і пункт боєпостачання. Остаточні втрати ворога ще уточнюються.

читайте такожЗСУ вже могли розпочати контрнаступ на Херсонщині, інформація надходитиме із затримкою - ISWНагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

Також повідомлялося, що українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту.

Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмували окупантів 30 Червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади.

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