Знищили окупантів, БМП та гелікоптер: з'явилися подробиці визволення села на Херсонщині

ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині / Колаж скріншот, фото з відкритих джерел

Українські воїни пішли на штурм позицій російських окупантів у селі Іванівка на Херсонщині та вибили їх з населеного пункту. Про це розповів військовий оглядач Роман Бочкала у своєму Telegram-каналі.

Військовослужбовці з 518-го окремого батальйону спеціального призначення штурмовали окупантів 30 червня. Вже наступного дня до них на підмогу прийшли бійці 60-ї окремої піхотної бригади.

ЗСУ звільнили Іванівку 1 липня та ще й назбирали купу трофейної техніки.

"Окрім цього вони (українські військові - Главред) захопили 6 одиниць ворожої техніки (БМП) та 3 одиниці були повністю знищені (2 БМП і 1 гелікоптер Мі-24). Також ворог зазнав втрат в розмірі близько 50 загиблих та 100 поранених. Окрім цього було захоплена велика кількість воєнної зброї, боєвих комплектів та документів підтверджуючих особу військовослужбовців армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Тепер Іванівка повністю під українським контролем.

Ситуація в Херсоні

13 липня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська Росії працюють над реалізацією сценарію, спрямованого на відступ з тимчасово окупованого Херсона. За його словами, варіантів у росіян практично немає, окупанти вже готуються здати окуповане місто.

ЗСУ кілька днів поспіль успішно обстрілювали стратегічно важливий для окупантів Антонівський міст через Дніпро в Херсоні. Цей міст Росія використовувала для постачання зброї.

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21 липня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни можуть добровільно покинути Херсон, поки є така можливість.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що звільнення Херсона може призвести до переломного моменту у війні. Тоді або впаде вся оборона окупантів, або почнеться контрнаступ ЗСУ. Росіяни вже розриваються між Донбасом і Херсоном, оскільки у них немає додаткових резервів. На Херсонщині для української армії складаються оптимальні умови. Може з'явитися можливість відрізати правобережне угруповання ворога і поступово його витісняти.

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