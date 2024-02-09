'500 тисяч мобілізованих війну не виграють': майор ЗСУ висловився про мобілізацію

У війську постійно потрібні нові люди, а сама кількість не вирішить питання перемоги, сказав Максим Жорін.

https://glavred.net/ukraine/500-tysyach-mobilizovannyh-voynu-ne-vyigrayut-mayor-vsu-vyskazalsya-o-mobilizacii-10540226.html Посилання скопійоване

В ЗСУ постійно потрібні люди, а 500 тисяч людей війну не виграють / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com / zelenskyy.official

Україні потрібен новий законопроект про мобілізацію, однак визначати конкретну кількість людей для мобілізації неправильно. Українці мають розуміти, що живуть в час, коли потреба особового складу в армії є постійною. Про це розповів заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін в ефірі проєкту "Тема з Наталією Мосейчук".

"Взагалі не можна називати цифри, бо це буде неправда. Кожен раз, яку ми цифру назвемо, ми дойдемо до того, що треба буде іншу...Нам постійно потрібні люди. Не вирішать питання навіть 500 тис. людей. Ми що, 500 тис. людей отримаємо і переможемо у війні? Ні, так не буде", - сказав Жорін.

За його словами, постійно потрібні нові люди, а сама кількість не вирішить питання перемоги. Він також висловив думку, що важливо вести облік всіх чоловіків, аби точно знати, хто може воювати та які функції вони можуть виконувати, щоб призивати в армію лише тих, хто дійсно потрібен.

відео дня

"Перемагати все одно доведеться українцям, які постійно будуть потрібні в армії... Після цього вже призивати в армію тих, хто там потрібен, а не тих, кого можна впіймати", - додав військовий.

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, у кінці січня Кабмін передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. В новій версії законопроекту передбачено звільнення від військової служби осіб з інвалідністю будь-якої групи, зниження призовного віку до 25 років, скасування строкової служби і запровадження електронного кабінету для військовозобов'язаних.

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про мобілізацію.

Як повідомляв Главред, начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк підкреслив, що новий законопроєкт щодо мобілізації в Україні не визначає конкретну кількість призовників. Він зосереджується на створенні нового механізму та удосконаленні процедури набору людей до армії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.