Масова підготовка піхотинців: ЗСУ - про мобілізацію 500 тисяч українців

Станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта - в Україні.

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У ЗСУ розповіли про мобілізацію 500 тисяч людей / колаж: Главред, фото: 56 окрема Маріупольска бригада

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч - як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - зазначив Ніколюк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Ніколюк уточнив, що станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта - в Україні. Також він уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже "на декілька років випереджає тих, хто її навчає".

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"Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати", - сказав Ніколюк.

Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота.

"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах - це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день - це піхота", - сказав він.

Мобілізація 500 тисяч українців: останні новини

Нагадаємо, що полковник у відставці Сергій Грабський анонсував дуже жорстку мобілізацію в Україні. Він зазначив, що в українців нема мотивації йти воювати через багаторічні наративи українських політиків, які казали, що потрібно мати контрактну армію.

У Раді повідомили про деталі нового законопроекту. Народний депутат Єгор Чернєв розповів, чи будуть мобілізовувати жінок в новому законопроекті про мобілізацію та чи буде зниження мобілізаційного віку.

В Україні від мобілізації забронюють ще одну групу громадян. Ростислав Карандєєв повідомив, що бронювання від мобілізації надається для співробітників тих закладів культурної та інформаційної сфери, які належать до сфери стратегічних.

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