УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Масова підготовка піхотинців: ЗСУ - про мобілізацію 500 тисяч українців

Юлія Закрепа
28 січня 2024, 21:09оновлено 28 січня, 22:21
Станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта - в Україні.
Масова підготовка піхотинців: ЗСУ - про мобілізацію 500 тисяч українців
У ЗСУ розповіли про мобілізацію 500 тисяч людей / колаж: Главред, фото: 56 окрема Маріупольска бригада

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк заявив, що в України є можливість підготувати будь-яку кількість особового складу, яка буде визначена новим законом про мобілізацію, який може бути прийнято незабаром.

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч - як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - зазначив Ніколюк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

Ніколюк уточнив, що станом на цей час за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта - в Україні. Також він уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже "на декілька років випереджає тих, хто її навчає".

відео дня

"Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється, і ці тонкощі необхідно враховувати", - сказав Ніколюк.

Відповідаючи на питання, які фахівці в армії зараз найбільш затребувані, генерал-майор сказав, що це піхота.

"Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога. Найбільш масова підготовка в сухопутних військах - це підготовка піхотинця. Не принижуючи ролі, дуже важливі і безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто. Але на сьогоднішній день - це піхота", - сказав він.

Мобілізація 500 тисяч українців: останні новини

Нагадаємо, що полковник у відставці Сергій Грабський анонсував дуже жорстку мобілізацію в Україні. Він зазначив, що в українців нема мотивації йти воювати через багаторічні наративи українських політиків, які казали, що потрібно мати контрактну армію.

У Раді повідомили про деталі нового законопроекту. Народний депутат Єгор Чернєв розповів, чи будуть мобілізовувати жінок в новому законопроекті про мобілізацію та чи буде зниження мобілізаційного віку.

В Україні від мобілізації забронюють ще одну групу громадян. Ростислав Карандєєв повідомив, що бронювання від мобілізації надається для співробітників тих закладів культурної та інформаційної сфери, які належать до сфери стратегічних.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація війна в Україні ЗСУ мобілізація в армію контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Україну накрив сильний геомагнітний шторм: "трусити" буде майже 10 днів

Україну накрив сильний геомагнітний шторм: "трусити" буде майже 10 днів

23:08 Синоптик
Окупанти атакують ЗСУ рідкісними гарматами - Defense Express

Окупанти атакують ЗСУ рідкісними гарматами - Defense Express

21:59 Світ
РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: в областях прогриміли вибухи

РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: в областях прогриміли вибухи

21:50 Україна
Всі головні новини

Останні новини

23:08

Україну накрив сильний геомагнітний шторм: "трусити" буде майже 10 днів

22:49

Столтенберг хоче запросити Україну до НАТО: коли це можливо

21:59

Окупанти атакують ЗСУ рідкісними гарматами - Defense Express

21:50

РФ атакувала Україну балістикою та безпілотниками: в областях прогриміли вибухи

21:33

Сергій Притула довів Лесю Нікітюк до сліз - що сталосяВідео

У 2024-у війна не закінчиться, але буде іншою, бо Україна отримає несподівану зброю – ЯременкоУ 2024-у війна не закінчиться, але буде іншою, бо Україна отримає несподівану зброю – Яременко
21:09

Масова підготовка піхотинців: ЗСУ - про мобілізацію 500 тисяч українців

21:01

Наступ окупантів "захлинається", ворог не може досягнути успіхів - ЗСУ

20:40

Любовний гороскоп на тиждень з 29 січня до 4 лютого: кому зі знаків пощастить у коханні

20:24

Є загиблі, багато поранених: безпілотники атакували базу США в Йорданії - Байден

Реклама
20:15

Класичний фашист Путін тепер буде боротись сам із собоюПогляд

20:04

"Починається період тріумфу": названо найважливіший і переможний рік для України - прогнозВідео

19:53

Місячний календар на 29 січня: чому цього дня не можна з'ясовувати стосунки

19:44

Снігопади, туман і 10-радусний мороз: в Україну влітає негода

19:41

Відомий танцюрист і фанат російської культури виступає на сцені Нацопери України

18:59

Любителі мандарин будуть у захваті: Клопотенко показав незвичайний рецепт Тирамісу

18:50

Снаряд влетів прямо в кімнату: росіяни вбили останнього жителя села на Сумщині

18:28

Віталій Портников. Нова американська стратегія для УкраїниВідеоблоги

18:00

Без ножа та овочечистки: як легко очистити моркву

17:56

До Криму звозять окупантів: партизани показали, що відбувається в Джанкої

17:49

Чи готовий Євросоюз до війни з Росією?Погляд

Реклама
17:46

У мережі спалахнув скандал довкола "ХЗВ" з участю Верещук: зірки сміються

17:46

Знищував ворога в оточенні 46 днів: військовий сам ампутував палець, щоб вижити

17:32

"Війна забрала у мене сім'ю": зірка "Кріпосної" звільнився з ЗСУ

17:32

Армія України підходить до оборонних рубежів окупантів: у ЗСУ розкрили план РФ

16:51

Армія РФ атакує 50 разів за добу: військові розкрили ситуацію на фронті для CNN

16:36

Кращі, ніж у пекарні: цей рецепт сінабонів від Ектора зведе гостей з розуму

16:28

"Не готові платити за всіх": у Німеччині зробили важливу заяву про допомогу Україні

16:14

Увірвуться серйозні проблеми: що в жодному разі не можна робити 29 січня

16:08

Результат приємно вразить: навіщо потрібний колаген людиніВідео

15:51

Росіяни захопили село на Харківщині і мають успіх на цьому напрямку - DeepState

15:38

Удар ЗСУ по полігону інструкторів FPV росіян: з'явився знімок із наслідками

15:35

"Кожен день буде важчим за попередній": військовий дав прогноз на 2024 рік

15:13

Маловідомий трюк покаже, якщо хтось таємно заходить у ваш акаунт на Facebook

14:30

Кума Костянтина Меладзе вперше висловилася про нього під час війни

14:22

"Так більше не можу": у РФ застрелився інженер, ракета якого вбила його бабусю

14:20

У 2024-му РФ знову спробує піти на Київ, Лукашенко може доєднатись - прогноз Кротевича

14:18

Вдарить мороз -13, буде сніг і сильний вітер: синоптик сказав, коли погіршиться погода

14:09

Будуть білішими за білий: 2 перевірені способи відіпрати шнурки

14:04

Гороскоп Таро з 29 січня до 4 лютого: карти розкажуть, чого чекати цього тижня

13:21

У Росії масово горять військкомати: у Британській розвідці пояснили, що відбувається

Реклама
12:56

Церковне свято 29 січня: йти в гості сьогодні - не найкраща ідея

12:53

Викликає дуже багато питань: екс-командир роти легендарної 47 ОМБр про контрнаступ

12:33

"Ми всі робимо помилки": Потап публічно вибачився перед Настею Каменських

11:31

Китайський гороскоп на 29 січня: Коза - чекайте конфлікт, Кабан - говоріть правду

11:31

Окупанти змінили техніку під Бахмутом: промерзання ґрунту йде на користь ворогу

11:27

"Ця болячка їх погубить": нардеп назвав слабкі місця РФ, які приведуть її до провалуВідео

11:24

За місяць - 100 одиниць: скільки ракет РФ приготувала для обстрілів - Ігнат

11:19

Фінансовий гороскоп на тиждень з 29 січня по 4 лютого 2024 року

10:39

В Угорщині відкрито заявили про наміри захопити Закарпаття

10:33

Цей рецепт старовинних українських налисників з яблуками та маком здивує всю сім'ю

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти