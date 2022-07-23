"50 окупантів вибухнули під час наради": армія РФ в паніці оточила територію Лисичанська

Сергій Гайдай / Telegram Гадай, ОПУ, Reuters

В Луганській області у Лисичанську стався вибух у будівлі суду, де в той момент окупанти проводили нараду.

Як повідомляє глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, російські військові оточили територію.

За словами Гайдая, окупанти намагаються приховати вибух у будівлі суду:

оточили територію:

перевіряють мобільні телефони у людей;

намагаються не допустити потрапляння фото і відео з місця вибуху в мережу.

Голова Луганської ОДА додав, що близько 50 окупантів були знищені. Інші ж російські військові в паніці.

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