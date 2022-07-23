Вибухова нарада в Лисичанську: півсотні окупантів знищені в результаті "хлопка"

В результаті потужного вибуху ліквідовано близько 50 російських окупантів, розповів Сергій Гайдай.
В результаті вибуху в будівлі суду в захопленому РФ Лисичанську Луганської області знищено десятки російських окупантів.
За даними голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, в цей момент в будівлі проходила нарада "штабу 6-го полку 2-го армійського корпусу".
Він уточнив, що в результаті вибуху ліквідовано близько 50 російських окупантів.
"Хлопок" в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків. "Штаб 6-го полку, другого армійського корпусу" - мінус 50 рашистів. Не потрібно проводити наради в будівлі суду в таку спеку! Лисичанськ - це Україна!", - додав Гайдай.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.
"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинули близько 10-11 тисяч окупантів", - говорить він.
Пізніше повідомлялося про те, що вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.
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