Вибухова нарада в Лисичанську: півсотні окупантів знищені в результаті "хлопка"

В результаті вибуху загинули десятки окупантів РФ / Фото УНІАН

В результаті вибуху в будівлі суду в захопленому РФ Лисичанську Луганської області знищено десятки російських окупантів.

За даними голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая, в цей момент в будівлі проходила нарада "штабу 6-го полку 2-го армійського корпусу".

Він уточнив, що в результаті вибуху ліквідовано близько 50 російських окупантів.

"Хлопок" в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків. "Штаб 6-го полку, другого армійського корпусу" - мінус 50 рашистів. Не потрібно проводити наради в будівлі суду в таку спеку! Лисичанськ - це Україна!", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков говорив, що в Луганській області під час битв за Лисичанськ і Сєвєродонецьк українські військові знищили близько 11 тисяч російських окупантів.

"За неофіційними оцінками росіян, в боях за Сєвєродонецьк і Лисичанськ загинули близько 10-11 тисяч окупантів", - говорить він.

Пізніше повідомлялося про те, що вже на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: