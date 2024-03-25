Росіян розірвало на шматки: у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою

Унаслідок "бавовни" пошкоджено російську техніку, є знищені та поранені окупанти.

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У Маріуполі були прильоти / Колаж: Главред, фото: telegram, ua.depositphotos.com

Стали відомі подробиці удару по розташуванню російських окупантів у захопленому Маріуполі Донецької області 23 березня.

У результаті знищено 7 окупантів, також є поранені. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він уточнив, що фото наслідків прильотів поки складно отримати через погану роботу мобільного зв'язку.

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Деталі "бавовни" в Маріуполі

Він підкреслив, що був приліт у районі селищ Водяне, Зоря в місце базування росіян.

Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування, на жаль, не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено, частина отримала поранення.

"Окупанти в пакетах поїхали в Таганрог. Там (у Маріуполі - ред.) щось трапилося, наші "очі" досі намагаються зрозуміти що саме", - сказав Андрющенко.

Водночас він не виключає, що метою атаки були НПЗ на території РФ.

"Найімовірніше, метою був Таганрог і Ростов-на-Дону. Основні атаки націлені на НПЗ, місця зберігання палива та аеродроми", - додав Андрющенко.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух. Вибух у Маріуполі був дуже потужним, місцеві чули його в різних районах міста.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області сталася велика пожежа на нафтобазі. Місцеві канали в Telegram повідомляють, що пожежа ймовірно виникла після "прильоту" по нафтобазі.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Донецьку прогримів потужний вибух. Після удару почалася сильна пожежа. Приліт стався по військовій базі окупантів.

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