40 українських зірок присвятили українській армії кавер-версію легендарного хіта Майкла Джексона

"Настане час" - кавер-версія легендарного хіта Майкла Джексона

Українська співачка Lida Lee об'єдналася разом з 39 зірками вітчизняного шоу - бізу і випустила пісню "Настане час" - кавер-версію легендарного хіта Майкла Джексона We Are the World. Кліп на нову композицію доступний на YouTube.

Lida Lee сама написала український текст на музику Джексона. Українські знаменитості зняли яскраве відео, в якому вони співали в різних куточках України.

Зокрема, до проекту приєдналися співаки TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Nikita Lomakin, актори Артур Логай, Ірина Сопонару, Олексій Суровцев, Олексій Суровцев і навіть ведучі Слава Дьомін, Володимир Остапчук, Тимур Мірошниченко та Неля Шовкопляс.

Також команда, яка робила кліп, зібрала відеофрагменти того, як прості українці допомагають українській армії під час війни з Росією.

Відомий вітчизняний попрок-гурт "Антитіла" присвятив свою пісню "В книжках" всім людям, які мали дітей, але пішли на війну проти російських окупантів і загинули в боях.

"Він вивчить всі кольори, цифри і букви, закінчить школу, інститут. Дізнається про любов і дружбу, радості і розчарування. Можливо, стане великим винахідником або відомим коміком, можливо, напише важливий програмний код, чи врятує комусь життя. Але вже ніколи не дізнається одного - як звучав голос тата. У війни є багато смислів. Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи!",- сказав соліст колективу і боєць тероробони Тарас Тополя.

