"Дійшло, коли "русскій мір" прилетів у їхній дім": Тополя висловився про шмарклі і сльози Лободи

Тополя висловився про шмарклі і сльози Лободи / Instagram Тараса Тополі

Український співак Тарас Тополя, який зараз захищає Україну від російських загарбників зі зброєю в руках, висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії у нашій державі з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їхні сім’ї.

За словами лідера українського гурту "Антитіла", у "сльозах і шмарклях" таких артистів зараз дуже багато лицемірства, пише Gazeta.ua.

Він зазначив, що деякі співаки закривали очі на російську агресію, бо мали свої матеріальні інтереси, і продовжували їздити в Росію виступати.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслись у Російській Федерації. У найкращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в найгіршому – прекрасно розуміли, що Росія вже напала 2014-го, уже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – зазначив Тополя.

Він наголосив, що у нинішніх словах таких артистів дуже багато лицемірства, адже вони почали помічати агресію РФ і розуміти, що Росія – це ворог, лише після того, як "русскій мір" прилетів у їхній дім.

"Ці люди почали адаптовуватися до ситуації. Хтось – шмарклями й сльозами, бо в район, де жили його батьки чи він, скинули бомбу", – заявив Тополя.

Очевидно, в першу чергу він мав на увазі співачку Світлану Лободу, яка спочатку мовчала щодо війни, а на 5-ий день широкомасштабного вторгнення розплакалася на камеру, тому що на Київщині під обстрілами залишився її батько та інша рідня. Артистка спочатку зверталася до тих, "хто вершить долі", і зазначала, що "ми усі маленькі люди". Тільки через місяць після цього вона уточнила, що мала на увазі РФ, яка вторглася в Україну.

Раніше не повірили у сльози Лободи і висловилися щодо цього телеведучий Ігор Кондратюк, шоумен Андрій Данилко і модель Даша Астаф'єва.

Натомість варто зазначити, що мер Борисполя дякував Лободі за надану допомогу – за його словами, вона передала місту бусик, а також надала 1,5 мільйони гривень на бронежилети і турнікети.

Раніше повідомлялося, що Світлану Лободу прибрали з чорного списку артистів, що підтримують війну.

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