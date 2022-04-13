УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

32 дні життя в метро: без світла і нормальної їжі 2-річна харків'янка перестала ходити

13 квітня 2022, 07:01

Сім'я спустилася в метро через авіаудари російських окупантів по Харкову. Більше місяця маленька дівчинка жила під землею, що позначилося на її здоров'ї.

false
Після місяця життя в метро дівчинка перестала ставати на ноги / Колаж facebook.com/OHMATDYTLVIV, Reuters

В Харкові сім'я 32 дні переховувалася в метро з маленькою дочкою. Після такого тривалого перебування в підземці без сонця і нормальної їжі дівчинка перестала ходити.

6 березня сім'я святкувала 1 рік і 7 місяців Аліси. Російські окупанти того дня завдали три авіаційні удари, йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит.

"Коли я подивилася на годинник, було 18:25. Бігти на вулицю було вже пізно, бо діяла комендантська година. Тому сім'я перемістилася у ванну, щоби переночувати. Було дуже холодно, ми грілися один об одного, а будинок здригався від потужних вибухів. Я намагалася закривати дочки вуха, щоби вона цього не чула", - розповіла мама дівчинки Зіна.

Вранці наступного дня сім'я спустилася в метро і почала облаштовувати свій новий побут. Зіна ввела щоденні курси англійської мови для дітей і дорослих.

false
/ Фото facebook.com/OHMATDYTLVIV

Жінка вдячна волонтерам і всім, хто ховався в підземці з нею.

"Ми стали однією сім'єю", - зазначила вона.

false
Дитину лікують у дитячій лікарні Охматдит / Фото facebook.com/OHMATDYTLVIV

Зінаїда додала, що нікуди не тікала б, якби не здоров'я дочки.

"Її організм без сонця, без нормальної їжі, звичного життя, маючи певні проблеми, почав здавати. В один день вона просто перестала ставати на ноги", - розповіла мати дитини.

Батьки вирішили виїхати. Зараз вони знаходяться у Львові, в дитячій лікарні Охматдит. Там маленьку Алісу поступово ставлять на ноги.

Як повідомляв Главред, окупаційна армія Росії стала обстрілювати місто Харків новими видами бомб, які спускаються на парашутах. Жителям міста в жодному разі і за жодних обставин не можна наближатися до таких парашутів. Одразу ж слід повідомляти про них рятувальникам за телефонами 101 та 112. Ворожі війська зруйнували у місті вже 1716 будинків.

9 квітня начальник розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські військові перегрупуються на сході України та планують просуватися до Харкова.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини Харкова бомбардування новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 11-17 квітня: Близнюкам - щедрі подарунки, Козерогам - сімейне щастяГороскоп Таро на тиждень 11-17 квітня: Близнюкам - щедрі подарунки, Козерогам - сімейне щастя У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікУ травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рік Удача в грошах і втілення бажань: знаки, яким пощастить в повню 16 квітняУдача в грошах і втілення бажань: знаки, яким пощастить в повню 16 квітня Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добуХвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добу
Підтримайте Главред

Останні новини

08:16

Поміняти "Кощія" на маріупольців: Аваков запропонував, що робити із затриманим Медведчуком

08:05

З кулею в серці ішов два дні лісами: окупанти розстріляли українського бійця, та йому вдалося вижитиВідео

07:47

Страсний тиждень 2022 - коли пекти паски і фарбувати яйця

07:36

Не можна допустити, щоби варварська витівка Путіна увінчалася успіхом - ДжонсонВідео

07:19

Москва ухвалила рішення продовжувати війну проти України – АрестовичВідео

Реклама
07:01

32 дні життя в метро: без світла і нормальної їжі 2-річна харків'янка перестала ходитиВідео

06:39

ЗСУ відсунули лінію фронту від Дніпропетровщини – звільнено 15 населених пунктівВідео

06:38

Росія починає пожинати перші плоди своїх військових злочинів у БучіПогляд

06:20

"Потрібно молитися, щоби були дощі": ексдиректор ЦРУ назвав перевагу росіян у битві за Донбас

05:45

Байден вперше назвав геноцидом дії Путіна в УкраїніВідео

05:02

"Я б намилив фейса Баскову": Кондратюк висловився щодо російських артистівВідео

04:30

Меладзе і Джанабаєва вперше показали молодшу дочку

04:01

Лукашенко кине "бункерного": таролог дала несподіваний прогноз щодо війни в Україні

03:50

Погода на Великдень 2022: в Україні вдарять заморозки і різко похолодає

03:37

Від "другої найсильнішої" до натовпу вбивць: експерт пояснив, чим нам загрожує зміна іміджу армії РФ

03:03

Костянтина Райкіна звільнили із заснованої ним Театральної школи через засудження війни в Україні

02:37

Касьянов розповів, яким країнам вигідне якнайшвидше завершення війни в Україні

02:05

"2-3 роки витримає і Україна, і Росія": Тука назвав фактор, який може змінити результат війни

01:36

Гармаш пояснив, чому "звитяжні" плани Путіна до 9 травня вигідні Україні

00:51

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
00:33

Зеленський звернувся до українців і розкрив деталі про затримання МедведчукаВідео

00:26

Джамала повідала, як тікала від війни з дітьми за кордонВідео

00:25

Українська зірка фільмів для дорослих стала волонтером і передрікає Україні світле майбутнє

00:18

"Куля пройшла по підборіддю": волонтер розповів, як вижив після розстрілу рашистівВідео

00:00

Де затримали Медведчука: Арестович розповів про спецопераціюВідео

12 квітня, вівторок
23:55

Загальна мобілізація в Україні: хто та де має право вручати повістки

23:28

Загін стерли в порошок: ЗСУ знищили десятки орків з АрхангельськаВідео

23:23

"План Росії терпить крах": у Британії висміяли хвастощі ПутінаВідео

23:23

"Поки що не можемо підтвердити": Блінкен щодо застосування хімзброї в УкраїніВідео

22:51

Помста Путіна, або Як затримали МедведчукаПогляд

22:47

РФ перекинула десятки військових літаків на аеродром біля кордону УкраїниВідео

22:17

Чому дефолт не одразу доб'є РосіюПогляд

22:14

Миргород знову потрапив під ракетний обстріл: два "прильоти"

21:58

СБУ показала нове фото Медведчука: подробиці затримання кума ПутінаВідео

21:58

"Вова, я в полоні, забери мене якось": Мережа вибухнула мемами після затримання МедведчукаФотоВідео

21:52

Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників

21:48

"Образа переросла в параною": Макрон різко висловився щодо причини нападу Путіна на УкраїнуВідео

21:18

Вирвалися з облоги: в оточеному Маріуполі морпіхи з'єдналися з АзовомВідео

21:11

Віктора Медведчука затримали: Зеленський показав фотоВідео

21:07

Прийшла до тями: Лорак скасувала всі концерти в Росії і втекла до ЄвропиВідео

Реклама
21:05

Не Україною єдиною: Росія почала стягувати свої війська до Фінляндії

20:51

"Україна не змінювала позицію": Арахамія пояснив істерику РФ щодо переговорівВідео

20:35

У Маріуполі орки взяли в полон судно з українцями на борту

20:28

Рашисти пішли на штурм: ЗСУ відбили ворожу атаку на ЛуганщиніВідео

20:21

У Маріуполі загинули 20-22 тисячі українців - Глава ОВАВідео

20:10

Прикмети на 14 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:06

"Не йду на поводу у моди": Макрон різко відповів на питання приїхати до КиєваВідео

20:03

Штайнмаєр підтвердив відмову Зеленського прийняти його в Києві

19:57

Дочку ґвалтували на очах матері: правозахисниця розповіла про звірства рашистівВідео

19:37

Повний місяць 16 квітня круто вплине на хід війни: астролог розповіла про долю УкраїниВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти