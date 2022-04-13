32 дні життя в метро: без світла і нормальної їжі 2-річна харків'янка перестала ходити

Після місяця життя в метро дівчинка перестала ставати на ноги / Колаж facebook.com/OHMATDYTLVIV, Reuters

В Харкові сім'я 32 дні переховувалася в метро з маленькою дочкою. Після такого тривалого перебування в підземці без сонця і нормальної їжі дівчинка перестала ходити.

6 березня сім'я святкувала 1 рік і 7 місяців Аліси. Російські окупанти того дня завдали три авіаційні удари, йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні Охматдит.

"Коли я подивилася на годинник, було 18:25. Бігти на вулицю було вже пізно, бо діяла комендантська година. Тому сім'я перемістилася у ванну, щоби переночувати. Було дуже холодно, ми грілися один об одного, а будинок здригався від потужних вибухів. Я намагалася закривати дочки вуха, щоби вона цього не чула", - розповіла мама дівчинки Зіна.

Вранці наступного дня сім'я спустилася в метро і почала облаштовувати свій новий побут. Зіна ввела щоденні курси англійської мови для дітей і дорослих.

/ Фото facebook.com/OHMATDYTLVIV

Жінка вдячна волонтерам і всім, хто ховався в підземці з нею.

"Ми стали однією сім'єю", - зазначила вона.

Дитину лікують у дитячій лікарні Охматдит / Фото facebook.com/OHMATDYTLVIV

Зінаїда додала, що нікуди не тікала б, якби не здоров'я дочки.

"Її організм без сонця, без нормальної їжі, звичного життя, маючи певні проблеми, почав здавати. В один день вона просто перестала ставати на ноги", - розповіла мати дитини.

Батьки вирішили виїхати. Зараз вони знаходяться у Львові, в дитячій лікарні Охматдит. Там маленьку Алісу поступово ставлять на ноги.

Як повідомляв Главред, окупаційна армія Росії стала обстрілювати місто Харків новими видами бомб, які спускаються на парашутах. Жителям міста в жодному разі і за жодних обставин не можна наближатися до таких парашутів. Одразу ж слід повідомляти про них рятувальникам за телефонами 101 та 112. Ворожі війська зруйнували у місті вже 1716 будинків.

9 квітня начальник розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські військові перегрупуються на сході України та планують просуватися до Харкова.

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