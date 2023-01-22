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300-400 танків Leopard змінять хід війни та дадуть старт для її завершення – ОП

22 січня 2023, 12:47
Швидка поставка танків українським військам локалізує бойові дії і допоможе зменшити лінію фронту, підкреслив Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк закликав надати Україні Західні танки / Bundeswehr, ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що німецькі танки Leopard та інші сучасні танки допоможуть прискорити темпи війни, і дадуть можливість говорити про її завершення.

"Від 300 до 400 таких танків насправді перевершили б 2000-3000 радянських танків ... це б різко прискорило темп війни і дало б старт завершальним етапам", - пояснив він у коментарі CNN.

Представник ОП пояснив, що швидка поставка танків українським військам локалізує бойові дії і допоможе зменшити лінію фронту.

"Вона (війна - ред.) не розшириться, а залишиться на окупованих територіях і буде вирішена танковою війною", — говорить він.

Разом з тим співрозмовник попередив про те, що Росія "збирається залучити набагато більше військ, багато застарілої радянської техніки і все, що у них залишилося".

"Ми розуміємо, що в деяких країнах є заборони (на постачання танків, — ред.). Але чим повільніше це відбувається, тим більше гине наших солдатів і мирних жителів. Було б важливо, якби Німеччина зайняла тут лідируючу позицію", — додав Подоляк.

Допомога Заходу Україні

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що на засіданні "Рамштайн-8" оголосили про значний новий пакет "бойових можливостей" для України. Водночас Ллойд Остін заявив після засідання, що рішення про надання Україні німецьких основних бойових танків Leopard немає, як і американських танків M1 Abrams.

Нагадаємо, глава оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила про те, що після поставок Україні бойових машин піхоти Marder, варто чекати передачі ЗСУ німецьких танків Leopard.

Як пояснила вона в Twitter, це стало результатом зміни позиції федерального уряду Німеччини.

"Це велике полегшення, що федеральний уряд і особливо канцелярія, нарешті, прокладають шлях для поставок танків в Україну", - пише вона.

Раніше прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Ріші Сунак в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великобританії посилити нашу підтримку України, в тому числі шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, в тому числі пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", — йдеться в повідомленні на сайті британського уряду.

Інші новини:

танки Михайло Подоляк війна Росії та України Танк Leopard 2
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